Le ministre des Finances agite la carotte et le bâton devant les responsables des régies financières

Comment accroitre les recettes douanières et les recettes fiscales ? Comment élargir l’assiette fiscale ? Comment maîtriser les dépenses ? Telles sont entre autre les reformes auxquelles notre pays va se consacrer et qui seront exécutées avec diligence et avec détermination afin de créer les conditions de bonnes finances publiques qui permettront à notre pays d’avoir une croissance équilibrée dans l’espoir de créer les conditions du progrès économique et social ».

C’est en tout cas l’engagement du ministre des Finances Massaoudou Hassoumi qu’il a partagé avec les agents des régies financières du pays. Avec des mots poignants, un langage sans concession, le ministre Massoudou Hassoumi n’a pas mis de gang face à ceux qui sont censés mobilisés les nerfs de la guerre pour le développement du pays et qui, de fois, confondent leurs énormes poches à celles de l’Etat. Il faut que cela cesse a martelé l’argentier du pays dans son « langage propre « à lui.

Ceux qui sont mus par le travail et l’intérêt général, nous travaillerons avec eux et ceux qui rameront à côté apprendront à leur dépend. Dans son adresse aux différents responsables du Trésor et de la comptabilité Publique, le ministre des Finances, M. Massoudou Hassoumi, a indiqué que la vie de l’Etat dépend des finances publiques. Et sa bonne tenue des finances publiques dépend des performances et de la qualité du travail des agents du trésor.

« Votre responsabilité, c’est de bien tenir les finances publiques et les comptes de l’Etat. Compte tenu de la situation que nous avons trouvée, nous sommes obligés d’avoir une hiérarchie de dépenses jusqu’à la stabilisation. C’est-à-dire, il faut que l’Etat et l’administration fonctionnent ».

C’est dire que les dépenses fantaisistes et qui ramènent des dividendes aux agents au détriment de l’Etat ne seront plus tolérées. Le ministre Massaoudou a décliné quatre principales priorités, entre autres, sanctuariser les salaires et les différents transferts aux ménages, faire face à la dette publique, notamment la dette obligatoire (intérieure et extérieure) qu’il faudra maitriser. « Cette question nous concerne tous pas seulement le trésor », a-t-il précisé. La troisième priorité est la dette intérieure.

« Nous ne pouvons pas continuer à accumuler des dettes intérieures. Et cela dépend de la qualité de votre gestion. Vous savez bien que nous avons un contexte qui nous oblige à faire face des dépenses de sécurité », a insisté le ministre de Finances.

Quant à la quatrième priorité, elle concerne les ministères prioritaires, à savoir ; l’Education, la Santé, l’Agriculture et l’Elevage. Le ministre a indiqué que, le reste aussi doit fonctionner, mais il faut une hiérarchie dans les dépenses. Il a été ferme en ce qui concerne la bonne gouvernance pour éviter des problèmes de trésorerie. «Celui qui travaille sera bien récompensé pour la qualité de son travail. Bien évidemment celui qui ne le fait pas sera aussi sévèrement sanctionné. C’est comme ça que l’administration fonctionne.

Parlant des réformes, le Ministre a reconnu que celles-ci trainent encore. « Il ne faut pas que les réformes trainent. On va s’y atteler pour les faire. En ce qui concerne l’automatisation des écritures et de la synchronisation du système informatique, il faut tout faire pour que, les opérations manuelles sur le réseau comptable soit les plus faibles possibles. L’objectif, nous voulons zéro opération manuelle sur le réseau comptable.

C’est extrêmement important parce que ça va avec le système d’information, il nous faut trouver une chaine intégrée en particulier au niveau des recettes afin de permettre de prendre des décisions rapides et de respecter ces décisions dans un cadre bien précis », a-t-il souligné. A la Direction Générale des Impôts, le Ministre Massaoudou a souligné sa détermination à aller de l’avant et à faire en sorte que nous soyons performants, au rendez-vous des attentes de notre peuple ».

Pour cela il a relevé l’importance pour l’Etat du service des impôts, qu’il a qualifié de « vénérable maison ».

« Elle est vénérable, parce que l’Etat moderne, l’Etat tout court, se bâtit autour de la levée des impôts ». Ce qui fait ainsi ressortir « la centralité » des services des impôts au sein de l’Etat. Le monopole du prélèvement obligatoire des impôts est la caractéristique de l’Etat, a-t-il précisé. « L’exercice de cette autorité de l’Etat doit se traduire ici par une volonté très claire : lever les impôts, faire exécuter la loi des finances dans son volet recette de manière déterminée. La santé d’un Etat se mesure aussi à sa capacité à exercer ce pouvoir régalien ».

Mais a fait remarquer le Ministre, « Notre problème principal, ce n’est pas tant les lois des finances, mais c’est surtout et d’abord le rendement de certains impôts ». C’est le cas des impôts fonciers, qui sont d’un « rendement quasiment nul », la TVA qui n’est pas prélevée. « Je pense que ce sont des impôts faciles et très productifs. Avant de penser à de nouveaux impôts, mobilisons déjà les impôts qui existent, et qui sont très insuffisamment mobilisés ».

Il a lancé un appel au sens de responsabilité des agents, tout en assurant aussi que les règlements seront appliqués, en matière de discipline et de sanctions. « Nous ne pouvons pas continuer à observer toute une chaine de complicité, de combines, qui font que l’Etat ne se retrouve pas dans ses droits », a-t-il dit. Aussi, le ministre des Finances a estimé qu’il est nécessaire de trouver des « éléments de motivation » autre que les ristournes, mais aussi des moyens de rétorsion.

« Nous ne pouvons pas laisser sombrer notre Etat. Ceux qui se mettraient au travers de cette volonté de mobiliser les recettes, seront considérés comme des adversaires, et nous les combattrons. C’est clair », a averti le ministre Massoudou. Mais il n’y a pas que le bâton, il y’a aussi la carotte. A cet effet, le ministre des Finances a indiqué que ceux qui s’engageront par leurs actions quotidiennes avec des résultats seront valorisés. « Il faut nous mobiliser, reconnaitre ceux par qui l’Etat se renforce, et existe, mais il faut aussi couper les branches mortes, pour que ceux qui travaillent fassent avancer notre pays.

Les agents ont également dit leurs 4 vérités au Ministre Massaoudou.

Ils ont fustigé la politisation à outrance des régies financières, la promotion de la médiocrité et l’interventionnisme. Il faut que la loi soit respectée à tous les niveaux. Que tous ceux qui sont assujettis aux impôts payent effectivement leurs impôts. Ceux qui seront pris dans la triche sanctionnés avec rigueur et sans discernement.

Ils ont déploré l’absence de mesure et de sanctions contre ceux, qui pris en flagrant délit de fraude et sanctionnés par un redressement fiscal, qui, avec la complicité de l’Etat, ou du moins de certains des responsables au niveau élevé de l’Etat, empêchent à la DGI de rentrer dans ses droits.

Les passes droits et le favoritisme doivent cesser.

Nous pensons qu’il est temps pour notre pays d’aller s’inspirer de l’école rwandaise en matière de gestion de régies financières.