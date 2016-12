Le ministre d’Etat en charge de l’Intérieur procède au lancement de l’opération de prise en charge de la reddition des éléments de Boko Haram, à Diffa : Déjà, 31 combattants de Boko Haram annoncent leur reddition

S’achemine-t-on vers la fin de la guerre contre Boko Haram au Niger ? C’est du moins ce que laisse croire, le dernier développement de la situation avec notamment, la visite du Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Bazoum Mohamed, à Diffa.

En effet, cette visite du ministre d’Etat est consacrée au lancement d’une opération de prise en charge de la reddition des éléments de Boko Haram, dans cette région meurtrie par le conflit. Déjà, le ministre d’Etat Bazoum Mohamed a annoncé la reddition de 31 combattants de Boko Haram, dont 27 hommes et trois femmes, auxquels s’ajoute une femme nigeriane.

Arrivée mardi dernier, la délégation ministérielle s’est aussitôt rendue sur le site d’hébergement d’une trentaine d’ex-combattants de Boko Haram, tous des jeunes originaires de la région de Diffa enrôlés, il y a quelques années dans les effectifs de cette secte. Ces jeunes ont fait reddition et se sont rendus volontairement aux autorités régionales.

D’après le document cadre, élaboré à cet effet par le ministère en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, les ex-éléments Boko Haram qui se rendent volontairement, seront cantonnés en vue de leur déradicalisation avant de suivre une formation professionnelle et réintégrer la vie socioéconomique. Le ministre Bazoum a exprimé la volonté du gouvernement d’accueillir tous ceux des Nigériens qui se décident de rendre les armes.

« Nous sommes ici pour entamer une nouvelle dynamique dans ce que nous sommes en train de faire contre Boko Haram. En effet, ces dernières semaines, nous avons assisté à la reddition d’un certain nombre d’éléments, fruit d’un travail souterrain que nous avons mené et qui est en même temps, l’expression d’un rapport de force instauré entre cette organisation (terroriste) et nos Forces de défense et de sécurité » a déclaré le ministre Bazoum Mohamed dans un point de presse.

Le ministre d’Etat d’ajouter que « de nos jours, les agissements de ce qui reste comme résidu de Boko Haram dans certaines zones de la région de Diffa, indique clairement qu’ils sont totalement en déperdition et qu’il y a lieu que nous leur tendions une perche qu’ils peuvent saisir pour que nous entamions un nouveau processus dans le combat contre cette organisation ». C’est ainsi que la trentaine de jeunes gens armés qui ont fait leur reddition ont été hébergés dans un camp où ils sont pris en charge.

«Nous envisageons la construction d’un vrai camp. Cela parce que nous allons avoir des ralliements très importants. Les flux de ceux qui vont se rendre, va s’accroître et nous allons nous acheminer vers une situation de fin de conflit même si dans certaines zones du lit du Lac Tchad, il y a encore des éléments de Boko Haram organisés, qui s’entrainent et qui nous restent hostiles.

Mais nous sommes convaincus que lorsque la dynamique de ralliement va s’intensifier et que les effectifs vont se massifier, cela aura un impact sur l’ensemble de la zone qui est affectée par la prévalence de cette organisation. Et c’est le plus grand cadeau de fin d’année que nous puissions faire à notre peuple parce qu’avec ce qui va se passer les prochaines semaines, la situation à Diffa va se normaliser ; toutes les mesures à caractère économique qui ont été prises pour lutter contre Boko Haram et qui ont un impact sur la vie des communautés et de l’économie de la région vont être levées», a annoncé M. Mohamed Bazoum.

Du coup, estime le ministre d’Etat, l’effort que nos FDS consentent va se réduire, les moyens que le gouvernement met à leur disposition vont s’alléger. « Ce qui va singulièrement affecter de façon positive notre économie et cela sera très positif sur la vie de tous les jours dans la région de Diffa.

Ce travail est le fruit de l’engagement du Président de la République qui, à partir du mois de juin en particulier et ayant tiré des leçons de notre expérience dans cette guerre contre Boko Haram, a mis en œuvre des actions qui ont été salvatrices et dont nous allons jouir des fruits à partir de maintenant» a confié M. Bazoum Mohamed. Le ministre d’Etat, affirme que des projets de développement seront mis en œuvre très rapidement dans cette zone puisque les fonds sont disponibles.

« Le gouvernement et ses partenaires va très vite s’atteler aux actions de relèvement et à la relance de l’économie de la région », selon le ministre d’Etat Bazoum Mohamed.

La mise en œuvre de cette opération de prise en charge de la reddition des éléments de Boko Haram se justifie par les objectifs que le gouvernement veut atteindre dans le cadre de la reconstruction de la région dévastée par cette crise.

Le processus ainsi engagé par le gouvernement favorisera selon le document cadre, l’accélération de la consolidation de la sécurité dans la zone affectée par la crise où des villages entiers se sont déplacés, particulièrement le long de la Komadougou Yobé et dans le lit du Lac Tchad ; le retour des populations déplacées dans leurs villages d’origine en vue de reprendre une vie normale dans leur zone de production économique ; la reprise des activités économiques dans la région par une relance des activités de cultures de poivron, de maïs, de la pêche et de la commercialisation du poisson et du poivron, des activités de transport, des activités commerciales à travers l’ouverture des marchés jusqu’ici fermés, etc. ;

le retour dans les zones désertées, la redynamisation et le renforcement des capacités, des structures locales d’encadrement, ainsi que des ONG d’appui au développement ; la restauration de l’autorité de l’Etat à travers la reprise des activités des services publics dans la zone ; la déconnection et la sortie du Niger de la crise de BH et la mise en œuvre, à terme, d’un vaste programme d’investissements économiques à caractère structurel.

L’objectif général de l’opération est de consolider la paix et favoriser la reconstruction socio- économique des zones de la région de Diffa affectées par la crise de BH. Spécifiquement, cette opération vise à prendre en charge la reddition des éléments de BH à travers la formation, la rééducation, la déradicalisation et leur réinsertion socio professionnelle. Cette prise en charge se fera par un cantonnement des éléments dans un centre sécurisé et aménagé à cet effet. L’opération se déroulera dans le strict respect des lois et règlement de notre pays et en conformité avec le droit international et le droit humanitaire international.

La mise en œuvre de cette opération sera assurée par un comité national de pilotage dirigé par le Ministre en charge de l’Intérieur qui en assume la tutelle. Il comprendra en son sein d’autres départements et institutions dont entre autres, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Défense Nationale, le Ministère chargé de la formation professionnelle, le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l’Enfant, le Ministère chargé de l’action humanitaire, la HACP, la Coordination du Système des Nations Unies, etc. Au niveau de la région, l’initiative sera coordonnée par le Gouvernorat de Diffa.

Avec une superficie de 156.906 km2 et une population estimée à quelque 593.821 habitants d’après le dernier RGPH réalisé par l’INS en 2012, la région de Diffa a été profondément affectée par la guerre contre Boko Haram. La situation s’est traduite par une désorganisation des activités économiques, un déplacement massif des populations y compris des villages entiers, etc. (plus de 302.000 personnes déplacées en juin 2016). D’après une estimation des autorités locales citée par le document cadre, les dégâts et pertes provoqués par les actions de la secte Boko Haram sont estimés à plus de 19 milliards de FCFA rien que sur la période allant de janvier à juillet 2015.