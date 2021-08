Le ministre Mahamadou Zada sort de sa réserve

Depuis un certain temps, un lynchage médiatique à armes lourdes est dirigé vers le ministre Mahamadou zada. Pour laver son honneur, en contestant ces insinuations sur les réseaux sociaux, le ministre zada apporte sa part de vérité.



Kaocen Maiga, l’ancien agent de la Sopamin est coutumier de la diffamation. Et pourtant , la justice nigérienne a attiré son attention , le 27 mars 2015 , par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Niamey suite à une plainte déposée par le même Zada Mahamadou du fait d’un acte similaire à celui qu’il a posé, comme à ses habitudes du reste ( son sport favori consiste à répandre affabulations , insultes , calomnies , sur ses prochains qui en général , à regarder de près , méritent que l’on s’interroge profondément sur ses motivations et états d’esprit ) …

Nombreuses parmi les très hautes personnalités de notre pays ainsi que les membres de leurs augustes familles ) ont subi gratuitement ( le mot est bien pesé pour ne pas dire par ingratitude ) , les salves des attaques gratuites , malsaines et infondées de Kaocen Maiga ; et bien récemment encore à l’occasion des dernières élections générales de 2020/2021 , il s’est déchaîné , avec une rare violence, sur un des candidats aux élections présidentielles ( qui pourtant a été un de ses grands bienfaits selon ses propres aveux )…

Le document joint à ce bref rappel en dit long sur le comportement de certains de nos concitoyens très enclins à répandre le vénin du mal de la calomnie sur ceux qu’ils croisent par malheur sur leur chemin.

Interrogé sur la véracité de ce document , monsieur Zada Mahamadou a répondu :

Oui ce document est authentique…



En 20014/2015 , j’ai été à mon corps défendant , la cible de virulentes attaques de la part de mon jeune frère Kaocen…

A dire que , nous nous sommes connus par nos familles interposées il y’a plus de 40 ans …

Avant de se retrouver par la force du destin comme collaborateurs , Kaocen était pour moi comme un frère-ange …

En prenant de l’âge , le jeune et doux Kaocen que j’ai connu enfant ( il avait autour de 7 ans ) a radicalement changé et , pas vraiment comme on pouvait le souhaiter ou le deviner …

Quelles en sont les raisons ?

ALLAH SWT SEUL le sait.

Pour revenir à votre question , comme il persistait et à tort malheureusement , j’ai dû recourir à l’ arbitrage de notre institution judiciaire afin qu’il comprenne au moins les limites de ses actes.

Ainsi , après un procès en bonne et dûe forme , il a été condamné à me verser des dommages et intérêts pour diffamations à mon encontre et , à publier les conclusions de ce jugement dans la même forme que ses attaques antérieures c’est à dire par le canal de Facebook qu’il affectionne autant que d’autres pour ce genre de pratiques.

A la date d’aujourd’hui , je n’ai pas réclamé de sa part un centime du montant qu’il devrait me verser en réparation de son tort à ma personne …

Et, Mieux , Nos relations s’étaient plus tard, poursuivies avec une plus grande proximité comme au cours de la deuxième moitié de la décennie 70-80 ;

Je retiens qu’à l’occasion du décès de ma mère , Kaocen a passé des jours avec moi dans ma maison à Dosso en me témoignant une incroyable compassion .

Comme quoi la vie est parfois bizarre.

Je vais vous dire , pour terminer , autant pour la fois précédente je lui ai pardonné son acte autant pour cette fois, je lui pardonne.

Et , je demande à tous ceux qu’il a l’habitude d’ offenser ( ils sont nombreux et se reconnaissent aisément ) de passer l’éponge…

J’estime que comme moi , il ( Kaocen ) est ignorant…

Car en vérité , nous ne savons pas .

Un jour , il comprendra .

Ainsi va la vie

Par Zada Mahamadou.