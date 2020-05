LE MINISTRE MAROU AMADOU RÉPOND À LA LETTRE DU SAMAN EN DATE DU 26 MAI 2020

Dans sa correspondance n°011 du 26 mai 2020 adressée au Ministre la justice, le Syndicat Autonome des Magistrats du Niger (SAMAN) dénonce « de graves et innombrables cas d’irrégularités et d’incohérences s’agissant des affections et nominations des magistrats.

Pour le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, M. Marou Amadou les dénonciations du SAMAN sont dénouées de toute objectivité et relèvent tout simplement d’une manipulation facile des militants du Syndicat et de l’opinion.

En effet, dans une déclaration de presse rendue publique ce jeudi, 28 mai 2020, le Ministre de la justice, M. Marou Amadou argumente que les « graves et innombrables cas d’irrégularités et d’incohérences » évoquées par le SAMAN dans sa lettre n°011 du 26 mai 2020 s’agissant des affections des magistrats sont juste des accusations qui ne soient étayées par aucun élément objectif.

Et que ce sont des « contrevérités délibérément avancées et dont le seul but est la manipulation de ses membres et de l’opinion ».

Par Tamtam Info News