Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement, Zakaria Abdourahaman à Zinder: Une communication de terrain et de proximité.

Avec les fêtes tournantes du 18 décembre, SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’État marque son engagement politique pour embellir nos capitales régionales en les dotant d’infrastructures modernes et appropriées.

Au delà de l’aspect réjouissance populaire et convivialité pour reforcer la fraternité entre nos concitoyens, il y’a aussi l’aspect investissement dans les chefs lieux des régions pour la valorisation de toutes les potentialités économiques, artisanales, touristiques, sportives et culturelles de chaque région. Bref, c’est du développement économique et social du Niger qu’il s’agit.

Pour le cas de Zinder, d’importantes réalisations ont été faites et Zinder est réellement devenue « Saboua. »

Dans le but d’amener les populations de la ville de Zinder et de sa région à s’approprier les enjeux liés à l’événement, j’ai opté pour une communication de terrain et de proximité. Je me trouve depuis le 12 décembre 2018 à Zinder.

J’effectue des déplacements et j’organise des rencontres d’échanges avec les chefs coutumiers, les chefs de quartier, les travailleurs, les scolaires, les étudiants, la société civile, les organisations des jeunes, les organisations féminines, les médias, les organisations des handicapées, les organisations des jeunes « kabou-kabou », » adaïdaïta sahou », « en roua-roua » etc.











A l’issue des differents déplacements, rencontres et échanges, il ressort clairement que les Zinderois sont très contents et ne cachent pas leur satisfaction et leur gratitude à SEM Issoufou Mahamadou compte tenu des différentes réalisations faites dans la région de Zinder et dans la ville de Zinder. Ils ont aussi fait des propositions et le ministre en a pris acte.

Le 18 décembre 2018, les Zinderois sortiront massivement pour accueillir SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République et accueillir aussi tous les hôtes venus de différentes contrées du monde, de l’Afrique et de nos différentes régions. Ils vont faire preuve de leur légendaire hospitalité et leur savoir faire dans l’accueil chaleureux de leurs hôtes.

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement, Zakaria Abdourahaman