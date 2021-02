Le MNSD Nassara décide d’apporter son soutien à Monsieur Bazoum Mohamed: c’est toujours, le Niger d’abord, le Niger ensuite et le Niger enfin.

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Bureau politique du MNSD Nassara réuni en session extraordinaire ce jour, mercredi 3 février 2021, à son siège de Niamey, après une analyse de la situation sociopolitique nationale a décidé d’apporter son soutien à Monsieur Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tarayya.

Le parti de Seini Oumarou a solennellement appelé ses militantes, militants, sympathisantes, sympathisants, ainsi que ceux de ses alliés de l’APR à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat Bazoum Mohamed, en vue d’une victoire éclatante, celle de la stabilité.

Dans sa déclaration le MNSD Nassara a constaté la similitude du programme du candidat du PNDS Tarayya et celui du MNSD Nassara ainsi que l’engagement du candidat à accorder une importance de premier ordre aux questions de sécurité, d’équité et d’accès aux services sociaux de base, de développement rural inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire.





Le MNSD Nassara souligne également qu’il est désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tarayya dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d’engagement résolu à promouvoir un développement humain équitable et accéléré pour nos vaillantes populations.

Comme nous l’avions annoncé depuis, le MNSD Nassara a préféré la stabilité avec la consolidation de son alliance avec le PNDS Tarayya, plutôt à un saut périlleux dans l’inconnu.

Avec le MNSD Nassara, c’est toujours, le Niger d’abord, le Niger ensuite et le Niger enfin.

Par Ibrahim Aghali (Web Contributeur) TamtamInfo News