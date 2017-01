Le Mouvement Patriotique Nigérien (MPN KishinKassa) fête son premier anniversaire avec un méga meeting

Moins d’une semaine, après avoir chassé de ses rang, 13 membres du bureau politique national, le Mouvement Patriotique Nigérien (MPN Kiishin Kassa) a célébré, samedi dernier, son premier anniversaire au Palais du 29 juillet à Niamey avec l’organisation d’un meeting géant.

Ce meeting qui s’apparente à une véritable démonstration de force a enregistré outre la participation des délégations du parti de l’intérieur et de l’extérieur, mais aussi celle de plusieurs partis politiques nigériens. Dans une salle en délire, à la limite de l’hystérie, décorée aux couleurs orange et jaune, les partisans de « Arôme Maggi » ont savouré cet instant de bonheur.

Dans l’allocution prononcée en cette occasion, le président du MPN Kishin Kassa, Ibrahim Yacoubou s’est longuement appesanti sur le programme du parti : « donner le pouvoir aux femmes et aux jeunes et de gouverner autrement ». Grâce à cette nouvelle vision, le MPN s’est classé 5ème à l’élection présidentielle avec plus de 700.000 voix recueillies, et 6ème aux législatives alors qu’il n’a eu que 57 jours pour s’y préparer.

« Il est tellement aisé de créer un parti politique, il en existe plus d’une centaine aujourd’hui dans notre pays ; mais il est extraordinairement difficile d’en faire un parti qui a des élus et qui a un impact sur l’opinion comme c’est le cas aujourd’hui de notre parti le MPN Kishin Kassa » a affirmé son président.

Le MPN doit sa place sur l’échiquier politique, à la clarté de son programme politique intitulé « Gouverner autrement » et à l’adhésion de nombreux Nigériens à ce programme. Un programme qui prend en compte les principales préoccupations des Nigériens comme la sécurité, l’autosuffisance alimentaire et énergétique, une éducation de qualité, le pouvoir aux femmes et aux jeunes, une démocratie et une citoyenneté renforcées, etc.

Le président du parti a réaffirmé l’appartenance et la loyauté de leur parti à la MRN. C’est pourquoi, rappelle-t-il, le MPN avait choisi de soutenir la candidature du Président Issoufou Mahamadou lors du 2ème tour de la présidentielle. « C’était un choix démocratique, un choix qui a été motivé par le souci de répondre à son appel à la classe politique, celui de rassembler davantage, d’unir toutes les forces, toutes les énergies et toutes les intelligences en vue de faire du Niger un pays émergent » a expliqué Ibrahim Yacoubou.

C’est pourquoi a-t-il indiqué, le MPN se réjoui de l’arrivée du MNSD Nassara dans la majorité présidentielle élargissant ainsi l’alliance et renforçant le consensus pour prendre en charge les préoccupations des populations. M. Ibrahim Yacoubou a exprimé son soutien au gouvernement dans ses efforts pour améliorer la santé et l’éducation. Il a aussi salué les résultats enregistrés par le gouvernement dans ses efforts pour répondre aux multiples préoccupations des populations, mettant un accent particulier sur le domaine de la sécurité et les derniers résultats enregistrés dans le combat contre le terrorisme BokoHaram.

C’est pourquoi, il a réitéré l’appel lancé par le président du PNDS, invitant les militants du MPN et ceux des partis membre de la MRN à sortir massivement participer à la marge de soutien au gouvernement prévue pour le 8 janvier prochain.

Auparavant, le président de l’ANDP Zaman Lahiya, M. Moussa Moumouni Djermakoye au nom des ‘’Patriotes’’, groupe parlementaire auquel appartiennent le MPN et l’ANDP a magnifié les relations cordiales et sincères qu’entretiennent les deux formations politiques à l’Assemblée nationale et salué la participation active des deux partis à la vie du parlement et la gestion du pouvoir d’Etat.

Il lancé un appel à la responsabilité de toute la classe afin d’éviter tout comportement susceptible de porter atteinte à la stabilité, à la cohésion et à l’unité nationale » Pour sa part, le président du PNDS-Tarayya, M. Bazoum Mohamed, a au nom de la majorité présidentielle (MRN), félicité le MPN pour ces résultats lors des dernières élections générales. Il a également salué la participation active du MPN à la gestion du pouvoir.

« Le poste stratégique qu’occupe le président de votre parti, témoigne de la confiance que le Président de la République a, à votre égard. M. Bazoum Mohamed a évoqué « la campagne d’intoxication » engagé par l’opposition à travers meetings et déclarations.

C’est pourquoi, il a annoncé la tenue le 8 janvier prochain d’une marche de soutien de la MRN aux actions du Président de la République, invitant les militants du MPN Kishin Kassa à « sortir massivement comme vous l’avez fait aujourd’hui pour montrer à l’opposition que nous sommes plus nombreux et plus forts qu’eux ».

La signature de convention entre le MPN et le CRDD Diyauci et d’autres actions de bienfaisance ont été également organisées lors de la célébration de cet anniversaire.