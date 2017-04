LE MPN KIISHIN KASSA DÉNONCE LE MERCENARIAT ET LA DUPLICITÉ DE SES ANCIENS MEMBRES EXCLUS

Le Mouvement Patriotique Nigérien ( MPN Kiishin Kassa) a organisé un point de presse ce mardi 4 avril à son siège national de Niamey. Ce point de presse a été animé par le Secrétaire national à la communication et député élu à Niamey M. Abdrahamane Oumarou. A travers cette communication le MPN Kiishin Kassa a en substance dénoncé le mercenariat et les machinations de ses anciens militants exclus de connivence avec certains en mal d’assise populaire.

D’entrée de jeu M. Abdrahamane Oumarou a fait la genèse de la crise interne au parti MPN et qui s’est soldée le 28 décembre 2016 par l’exclusion à l’unanimité des membres du Bureau politique National de 13 membres dont un député élu sous la bannière du MPN. Cette exclusion qui a été prononcée en bonne et due forme a mis en exergue la rigueur et le respect des principes et valeurs du parti par la direction de cette jeune formation politique.

Et c’est avec surprise que le MPN Kiishin Kassa a observé un simulacre de cérémonie d’adhésion d’une certaine Aichatou Oumarou et d’autres personnes exclues et chassées du MPN depuis belle lurette. Et selon le député A. Oumarou ce sont des actes graves de mercenariat de la part de leurs anciens compagnons dans une vaine opération de déstabilisation de cette formation qui a le vent en poupe.

A l’ endroit de ces stipendiés, le Secrétaire à la Communication du MPN Kiishin Kassa rappelle que ce parti est fondé sur des valeurs. Et que leurs stratégies pour monter les enchères ne sont que des vaines querelles qui ne peuvent séduire que des marchands d’illusions et autres apprentis sorciers en mal de popularité et de base électorale stable.

Et selon M. Abdrahamane Oumarou : « Le MPN Kiishin Kassa se porte plus que jamais très bien. Le parti se conforte bien et enregistre sans cesse des nouvelles adhésions sans tambours ni trompettes car l’humilité est une vertu cardinale au MPN Kiishin ». D’ailleurs le premier l’anniversaire de ce parti juste après l’exclusion de ces mercenaires l’atteste merveilleusement.

Et le député MPN Kiishin Kassa de Niamey a affirmé toute la confiance en l’avenir de leur parti avec ‘’un projet de société et un leader charismatique’’ en phase avec l’esprit du peuple nigérien. A la différence des marchands d’illusions en rupture avec les valeurs, au MPN Kiishin Kassa dès le départ on est conscient comme l’a dit le président du parti M. Ibrahim Yacouba : ‘’Le MPN est né dans un contexte d’adversité inouï’’.

‘’L’adversité est vécue au MPN comme un moyen pour booster notre leadership, quand on veut diriger un pays il faut s’attendre à l’adversité’’, a déclaré le député Abdrahamane Oumarou. ‘’Le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d’argent, c’est Dieu qui donne le pouvoir et comme l’a dit Sankara il faut oser inventer l’avenir’’, a conclu le député MPN de Niamey.