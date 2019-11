Le MPR Jamhuriya presentera des candidats a toutes les elections prochaines…

Le MPR Jamhuriya a célébré avec faste le quatrieme anniversaire de sa creation, le samedi 02 novembre dernier. Cette célébration a été placée sous le signe de » responsabilité et loyauté « . C’est dans un palais du 29 juillet plein à craquer que la cérémonie s’est déroulée en presence des milliers de militants et sympathisants, des responsqbles du parti et de plusieurs autres invites de marque .

Créé en 2015, le MPR JAMHURRIYA est né des suites de divergences intervenues entre les responsables du MNSD Nassara, Seyni Oumarou d’un côté et Albadé Abouba de l‘ autre. Albade Abouba et compagnons voulaient respecter la parole donnée en repondant a l‘appel du President de la Republique Issoufou Mahamadou et Seini Oumarou et compagnons voulant tout remettre en cause.

Aujourd hui l’histoire a donné raison au president Albade Abouba, car le MNSD Nassara a emboîte le pas a Jamhuriya pour rejoindre la mouvance présidentielle.

Pendant ces quatre années de vie, le parti Jamhuriya s’est enraciné sur l’échiquier politique du Niger, ce qui lui a valu un rang très honorable et mérité au sein de la classe politique ( 4 ième force politique après le Pnds, Lumana et le MNSD ).









La cérémonie de ce quatrième anniversaire était une occasion saisie par le président Albadé Abouba pour évoquer quelques problèmes dont vit notre cher pays le Niger; entre autres,la sécurité et les divergences politiques. Albadé Abouba a dans un discours franc et sincère, salué le raffermissement des liens entre le MPR et le pouvoir du President Issoufou Mahamadou qu’il a tenu à accompagner dans un esprit d’une franche collaboration.

Homme politique responsable, sincère et loyal, Albadé Abouba a au cours de cette cérémonie réussi ce qu’aucun parti n’a réussi ces derniers temps, rassembler l’ensemble de la classe politique nigérienne, tous bords confondus, divisée depuis des années pour des divergences d’idées. Il faut saluer cette prouesse qui a permis cette union sacree d‘une journée.

C’est dans la sérénité que les préparatifs de la tenue de cette activité ont eu lieu et la cérémonie s’est aussi déroulée en présence de toutes les 8 coordinations régionales, celle de la famille diaspora devant des militantes et militants acquis à la cause du parti.







Certes et à l’instar des autres grands partis politiques, le MPR JAMHURRIYA a connu des soubresauts en son sein pour une guerre de positionnement ou de leadership; des désormais ex militants ont manqué le rendez-vous, il s’agit de l’ancien président de l’assemblée nationale Amadou salifou, l’ex gouverneur de la région de Niamey Hamidou Garba, ( exclus) tous de la région de Niamey de Mabéye et de wassalké Boukari de Tillaberi.

Dans son discours, le président Albadé Abouba a tenu à préciser que son parti présentera des candidats à tous les scrutins a venir ( locales, législatives et présidentielles ), un ouf de soulagement pour ceux qui sont restés jusqu’ici sur leur faim au sujet de la prise de position du président Albadé Abouba et de son parti.

Plusieurs intervenants des autres partis ont loué les qualités de l’excellent président du MPR JAMHURRIYA, tous ont reconnu à l’homme ses qualités d’homme d’État , un homme sincère, franc, responsable, loyal, large et plein de charisme.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur)