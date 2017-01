Le MRN et l’APR mobilisent Tillaberi pour le Président Issoufou

A l’instar des autres régions du pays qui ont organisé des marches de soutien la semaine passée, Tillaberi est sortie massivement ce matin pour montrer son soutien indéfectible au Président de la République, Issoufou Mahamadou, et au Programme de Renaissance 2.

Ils étaient des milliers et des milliers, hommes et femmes à avoir répondu à l’appel de la mouvance présidentielle qui regroupe dorénavant deux blocs (la MRN avec à sa tête le PNDS Tarayya et l’APR (Alliance pour la Paix et la République) dirigée par le MNSD Nassara.

Ces deux alliances ont organisé ensemble cette marche de soutien aux actions du Président Issoufou.

Elles ont fustigé le comportement abject de l’opposition et d’une soi disante société civile qui ne souhaite que le chaos au Niger.