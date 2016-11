Le Niger à la COP22, à Marrakech (Maroc) : Le Chef de l’Etat prend part aux travaux de la conférence

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé, hier lundi 14 novembre 2016 en fin de matinée, à Marrakech, au Maroc, où il participe à la 22ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP22) qui se tient du 14 au 16 novembre 2016.

Le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à la passerelle de l’avion à l’Aéroport International de Marrakech par le Ministre de l’Agriculture, M. Aziz Akhannouch avant de recevoir les honneurs de la Garde Royale. Dans l’après-midi d’hier, le Chef de l’Etat a reçu en audience, successivement, M. Javier Manzanares, Directeur Exécutif du Fonds Vert et M. Thiaw, Directeur Adjoint du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Il importe de rappeler qu’à son départ, hier matin, de l’Aéroport international Diori Hamani de Niamey, le Président Issoufou Mahamadou a été salué par le président de l’Assemblée nationale SE. Ousseini Tinni, les présidents des Institutions de la République, les membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires, avant d’être accompagné à la passerelle par le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi Rafini

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement de M. Ibrahim Yacoubou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur; M. Barmou Salifou, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement; Mme Amina Moumouni, Ministre de l’Energie ; M. Garba Almoustapha, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et Mme Ousseini Hadizatou Yacouba, Directrice de Cabinet Adjointe du Président de la République.