Le Niger Au Conseil De Sécurité De L’ONU : Notre Pays Assure La Présidence Du Conseil De Sécurité, Après 40 Ans Société

C’est à partir d’aujourd’hui, 1er septembre 2020, que notre pays, le Niger assurera la présidence du Conseil de Sécurité de l’ONU et cela jusqu’à la fin de mois. Il s’agit là d’une très grande responsabilité et d’un défi énorme à relever. Pour mener à bien cette mission, ô combien importante, toute la diplomatie nigérienne et particulièrement la Représentation du Niger à l’ONU est mobilisée.

Au cours de ce mandat, l’instance onusienne sous la présidence du Niger organisera un débat présidentiel don’t le theme est « La Gouvernance Mondiale Post-COVID19 dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale » ; un débat ouvert du Conseil de sécurité sur la « Coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales : Rôle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)»; un débat du Conseil de Sécurité sur les enfants et les conflits armés «Enfants et conflits armés: Les attaques contre les écoles comme violations graves des droits de l’enfant », et un débat du Conseil de Sécurité « Maintien de la paix et de la sécurité internationale : Effets humanitaires de la dégradation de l’environnement et paix et sécurité ».

Le premier débat va intervenir à un moment où le monde est durement affecté d’une part, par la persistance de l’épidémie du coronavirus (COVID-19) et ses incidences dans les domaines économique, social et politique, et d’autre part, par la progression de nouveaux défis sécuritaires qui menacent dangereusement la paix et la sécurité internationales.

L’objectif de cette réunion est de discuter davantage des besoins de refonte de la gouvernance mondiale pour renforcer la convergence vers la paix et la sécurité mondiale durables. La pandémie actuelle a mis à jour les points faibles du système actuel et nous donne une occasion unique de refonder un nouvel ordre mondial, ancré dans les idéaux de solidarité économique, d’équité et de responsabilité, de coopération régionale accrue et de réformes de la gouvernance mondiale, qui favorise la participation égalitaire des Nations et qui protègent les plus vulnérables de nos communautés. La réunion se déroulera sous la forme d’un débat au sommet du Conseil de Sécurité et sera présidé par Son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger.

Le second débat ouvert du Conseil de sécurité axé sur le theme: « Coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales : Rôle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)». Il a pour objectif de dresser un état des lieux de la coopération entre les Nations Unies et l’Organisation internationale de la francophonie; évaluer l’importance du multilinguisme dans la conduite des opérations de maintien de la paix, et sa mise en œuvre effective; et identifier les marges de progression pour renforcer la coopération entre les deux institutions, dans les domaines de la prévention des conflits, du maintien de la paix, et de sa consolidation.

Le troisième débat du Conseil de Sécurité sur les enfants et les conflits armés«Enfants et conflits armés: Les attaques contre les écoles comme violations graves des droits de l’enfant vise entre autres de faire l’état de la mise en œuvre de la résolution 1998 (2011), en prévision de la commémoration du dixième anniversaire de ladite résolution et en marge de la première Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques. Le thème proposé est: «Enfants et conflits armés: Les attaques contre les écoles comme violations graves des droits de l’enfant».

Une attention particulière sera accordée aux attaques contre les écoles dans la région du Sahel Central où les groupes terroristes et les groupes armés non-étatiques s’attaquent de plus en plus aux écoles, selon le dernier rapport annuel du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés (Résolution: A/74/845–S/2020/525).

Le quatrième débat du Conseil de Sécurité portera sur le theme: « Maintien de la paix et de la sécurité internationale: Effets humanitaires de la dégradation de l’environnement et paix et sécurité ».

La réunion va donner l’occasion aux membres du Conseil de sécurité d’aborder les liens entre les effets humanitaire de la dégradation de l’environnement, y compris la désertification et l’érosion des sols, et les conflits armés et leurs résolutions. En outre, les discussions porteront sur les conséquences de la destruction de l’environnement naturel dans les conflits armés et sur les mesures à prendre par les Nations Unies et les États membres pour lutter contre ces effets. L’événement sera un débat virtuel ouvert de haut niveau et sera présidé par le ministre des affaires étrangères du Niger.

(Source: Cellule Communication du Conseil de Sécurité de l’ONU-Niger)