Le Niger bénéficie d’un don de près de 20 milliards de francs CFA en plus de l’annulation d’un prêt d’environ 2 milliards de la part de la Chine

Une délégation de la République Populaire de Chine, conduite par le Conseiller d’Etat Chinois, M. Wong Yang, a récemment séjourné à Niamey, dans le cadre d’une mission de travail au Niger. lusieurs rencontres et activités avec les autorités nigériennes ont marqué le séjour de cette délégation.



dans un point de presse qu’il a animé vendredi à son Cabinet, le Ministre nigérien des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieurs, M. Ibrahim Yacoubou, s’est dit’’ très enthousiaste de voir que depuis l’arrivée de cette délégation au Niger d’énormes et importantes annonces ont été faites’’.

‘’Hier, jeudi, 1er juin 2017, nous avons signé deux (2) Accords, l’un sur un don de près de 20 milliards de FCFA et l’autre sur l’annulation d’un prêt d’un (1) milliard 900 millions de francs CFA, plus des annonces de soutiens humanitaires et dans d’autres programmes de développement ’’ a-t-il déclaré.

24 heures après la signature de cette convention en présence du Premier Brigi Rafini, la délégation chinoise a pris part à une réunion avec plusieurs membres du Gouvernement sous la présidence du Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou.

Ibrahim Yacoubou a expliqué que cette réunion a été une occasion pour les deux parties de discuter sur leurs points convergents concernant des questions d’ordre mondial, comme les reformes intervenues au niveau du Système des Nations Unies ou encore celles concernant directement la Chine.

Il aussi indiqué que ‘’le Président de la République a réaffirmé les positions du Niger concernant l’unicité de la Chine et la situation de la Mer Méridionale de la Chine’’.

‘’Le Chef de l’Etat s’est également félicité du fait que la Chine, soit aujourd’hui l’un des partenaires les plus importants pour notre pays en terme d’appuis au développement et en infrastructures’’ a ajouté le Ministre.

Selon lui, la délégation chinoise a, à son tour, réaffirmé toute sa disponibilité à continuer ce partenariat avec le Niger, qui devient de plus en plus important pour le peuple chinois.

Beijing et Niamey entretiennent des relations de coopération dans les domaines aussi variés que la santé, l’énergie, les mines, le commerce, la formation, la sécurité, le sport et la communication, rappelle-t-on.