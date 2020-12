Le Niger en deuil : des grandes personnalités rappelées à Dieu…

Share on Twitter

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. Décidément, le mois de décembre 2020 a été trop pénible pour notre pays. En effet, après les décès la semaine dernière de sa majesté Alfaizé Amadou Cissé, chef de canton de Say et de Khamed Abdoulaye, ancien Ministre, nous avons appris le rappel à Dieu aujourd’hui de Issaka Karanta, Gouverneur de Niamey et de M. Harouna Hamani, ancien ministre.

Ces personnalités étaient des grands serviteurs de l’Etat. Elles ont chacun à sa manière contribuée à l’édifice de la Nation.

Alfaizé Amadou Cissé était un commissaire de police émérite qui avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de sa corporation avant d’être chef de sécurité du Président Ali Saibou.

Elu chef de Canton, il a servi avec dévouement et responsabilité.

Khamed Abdoulaye, était journaliste, ancien Directeur de la Voix du Sahel, ancien Ministre de l’Information, ancien DG de l’ONEP, de l’IFTIC, Conseiller technique dans plusieurs cabinets présidentiels et à la Primature. Il était un homme ouvert, courtois et un grand bosseur.

Issaka Karanta, était l’enseignant complet. Plusieurs fois Directeur, il a été maire, sous-Préfet et Gouverneur. Grand connaisseur de l’histoire du Niger et de son peuple, il avait une grande faculté pour détendre l’atmosphère avec des anecdotes croustillantes.

Harouna Hamani, ancien cadre du Plan, il fut Ministre pendant le régime de Tandja Mamadou. Il avait créé son parti politique et il était candidat aux législatives du 27 décembre prochain.

Le groupe tamtaminfo présente ses condoléances émues aux familles des disparus et prie Allah le Tout Miséricordieux afin qu’il leur accorde son pardon. Amine.

Par Tamtaminfo News