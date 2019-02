 »Le Niger est dans cette dynamique de Renaissance Culturelle, inspirée par le Président de la République, dont la ville de Niamey doit être le moteur, la locomotive »…

Monsieur le président de la Délégation Spéciale, pouvez-vous nous parler de vos réalisations depuis que vous êtes à la tête de la Délégation spéciale de la ville de Niamey et leurs impacts sur le quotidien des populations ?

Je dois d’abord remercier l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP), pour l’occasion qu’il me donne, encore, pour parler des travaux que nous faisons depuis notre arrivée à la tête de la Délégation Spéciale de notre capitale, sans oublier les perspectives, à l’avenir, pour rendre Niamey encore plus Nyala. Je dois dire que dès notre arrivée à cette fonction, nous nous sommes fixés des priorités.

La première est celle qui consiste à mettre les agents de notre administration au travail, au service de la population. Il faut rappeler que les communes, les municipalités sont des structures de proximité et de gestion au quotidien mais aussi de l’avenir de la ville. Nous nous sommes inscrits dans cette logique de mener et de gérer nos actions ensemble, au quotidien. La deuxième priorité consiste à assurer à la population de Niamey les services essentiels.

Pour que ces deux priorités soient accomplies, il faut des moyens. Ce qui nous amène logiquement à la troisième priorité, qui est la mobilisation des ressources pour atteindre ces objectifs mais aussi l’utilisation responsable et rationnelle de ces ressources. Concernant la première priorité, l’une des premières choses à faire, c’est de payer les agents des municipalités de Niamey.

Nous nous sommes donc attelé à éponger les arriérés, surtout au niveau des temporaires. Ainsi, très tôt nous avons épuré les arriérés de ces temporaires, à mettre dans les meilleures conditions de travail, ces pères et mères de famille qui, de nuit comme de jour, s’activent dans des caniveaux, dans les ordures, dans les rues, dans la poussière, sous le soleil, pour accomplir leur tâche.

En tout cas, nous avons mis le paquet pour que les agents se responsabilisent et se mettent activement au travail, tout en les assurant, régulièrement le paiement de leurs salaires. Donc, depuis notre arrivée, nous n’avons eu aucun mois d’impayé. Et je crois que cela à créer, au niveau du personnel, un engouement, une responsabilité et une envie de travailler. D’ailleurs, j’en profite pour les encourager et les féliciter de tout leur engagement à assurer la gestion urbaine, à assurer la gestion de notre capitale.

Nous allons poursuivre cet effort de l’amélioration des conditions de travail de nos agents, en leur fournissant des matériels nécessaires et adéquats. Des instructions fermes ont été données dans ce sens et un suivi régulier est opéré. Donc, je ne pense pas que vous en trouverai, car nous sommes strict voir intransigeant par rapport à l’utilisation rationnelle des engins de la mairie, acquis à grands frais et qui doivent être utilisés uniquement au service des populations de Niamey.

Aussi, nous avons procédé au recrutement de près de trois mille (3.000) temporaires, dans l’ensemble de la ville, pour la salubrité, l’entretien des voiries, pour la réparation des nids de poules, notamment. Je pense que les résultats sont remarquables. Concernant la deuxième priorité, qui consiste à assurer les services essentiels à la population, le déploiement de ces moyens humain et matériel a permis d’être à côté des populations, pour répondre à leurs exigences, à leurs souhaits, à leurs envies dans la capitale.

Il s’agit d’abord d’assurer une ville propre, une ville où il fait bon de vivre. Il faut des rues, des routes, des quartiers propres. Nos agents sont sur pied de jour comme de nuit pour assurer ces souhaits. Nous avons ainsi fait une opération coup de poing pour réparer les nids de poule de tous les grands axes prioritaires fortement fréquentés. Aujourd’hui, on peut aisément circuler dans la ville de Niamey.

Pour une ville, il faut l’entretenir, chaque heure, chaque jour. C’est donc ce travail que nous sommes en train de réaliser depuis notre arrivée à la tête de la Délégation Spéciale de la capitale. Assurer les services à la population, c’est aussi leur créer un cadre agréable. C’est pour cela que nous sommes en train de recréer tous les axes principaux de la ville de Niamey. Pour permettre aux populations d’avoir des activités continues, le jour comme la nuit.

Qu’elles aient des activités économiques, culturelles, sociales, de divertissement. En effet, une ville ne fonctionne pas seulement le jour, une ville vit aussi la nuit. Aujourd’hui, Niamey est véritablement une ville qui vit et c’est cela l’ambition qui a animé le Président de la République. En effet, en initiant le programme Niamey Nyala, qui est un programme permanent et continu, il vise à faire de la ville de Niamey une vraie capitale.

A l’instar de certaines capitales de la sous-région, des autres grandes villes, il faut faire en sorte que le Niger se dote d’une très grande ville. Et que les autres villes de l’intérieur puissent s’en inspirer. C’est aussi l’ambition visée, toujours par le Président de la République en instituant la fête tournante de la République, qui consiste à des programmes spéciaux de modernisation de nos capitales régionales à chaque fête du 18 décembre.

Donc tout le Niger est dans cette dynamique de renaissance culturelle inspirée par le président de la République, dont la ville de Niamey doit être le moteur, la locomotive et l’exemple. Niamey, la capitale doit assurer la direction, de toutes les villes du Niger en étant la vitrine aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur. Progressivement nous sommes en train d’aménager tous les espaces publics de la capitale. C’est le cas au niveau de la Place Niamey Nyala, près de la Poste, du Château I, du rond-point musulman, du Nouveau Marché.

Le Jeudi 24 janvier dernier, nous avons lancés des aménagements au Rond-point des Nations-Unies, de celui de Gadafawa, du Parc de Koira Kano et bientôt nous allons lancer aussi des aménagements le long de l’Echangeur des martyrs, les Bois des Nations, bref, tout ce qui est espace public de la ville de Niamey sera aménagé, de façon à créer une ambiance simple, conviviale, de rencontres, d’échanges, de divertissement, pour répondre aux attentes des populations.

Cette population de Niamey, étant majoritairement jeune, a besoin d’un cadre pour s’exprimer, pour s’épanouir et nous œuvrons pour offrir ce cadre d’épanouissement à la jeunesse de la capitale, pour qu’elle puisse légitimement être une force active, au lieu d’une force dormante. Dans le cadre de Niamey Nyala, nous allons réveiller et utiliser cette forte jeunesse, pour la construction et le développement de notre capitale.

Les populations semblent positivement apprécier vos actions à la tête de la ville de Niamey. Pouvez-nous donner les raisons de cette adhésion populaire à vos actions ?

Cette adhésion, que vous dites est j’estime la réaction aux réponses que nous apportons aux préoccupations de ces populations. Les populations veulent des responsables, des gérants de leurs territoires, qui ont un sens d’ouverture et d’écoute, qui les associent, pour apporter des réponses à leurs préoccupations, un adage ne dit-il pas :

« Si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi » ? Alors, nous écoutons ces populations, nous les concertons, nous les associons et nous sommes régulièrement sur le terrain pour répondre à leurs attentes, à leurs aspirations, apporter des réponses appropriées à leurs besoins, car nous sommes justement là pour ça et rien que pour ça. C’est à cet exercice que, mon équipe et moi, œuvrons chaque jour. Je suis, en effet entouré d’une équipe dynamique, solidaire, engagée. C’est avec cet engouement et la volonté de toute cette équipe que nous agissons, que nous réalisons tout ce travail.

En plus les populations voient et observent, elles vivent, je dirais au quotidien et concrètement les résultats. Aujourd’hui si les routes sont en bon état, les caniveaux sont curés, les voies éclairées, les espaces aménagés, les ordures évacuées, bref, si la ville est propre, si le cadre de vie est assaini, ceux qui en profitent ce sont surtout les populations. Cependant, pour que cela se réalise et perdure, il faut que ces mêmes populations apportent leur concours. Il faut absolument que la population de Niamey participe.

La première façon de participer, c’est d’abord de ne pas gâter ce qui est réalisé ou réparé, c’est aussi de ne pas détruire ce qui existe. De ne pas détériorer l’existant, le cadre. La deuxième façon de participer, c’est d’apporter son concours pour que ce qui est fait perdure. Qu’il se pérennise dans le temps. Nous demandons donc cet effort civique, aux populations aussi bien sur le plan individuel que collectif, même si c’est en groupe. La ville de Niamey se tient à leur disposition pour les écouter, pour prendre en compte leurs préoccupations, pour travailler avec eux, pour qu’ensemble, de manière collective et consensuelle, nous puissions gérer et bien gérer la ville de Niamey, pour le bénéfice de tout un chacun. On ne le dira jamais assez, Niamey Nyala, c’est l’affaire de tous.

Monsieur le Délégué Spécial, avez-vous les moyens de votre politique, sinon avez-vous un plaidoyer envers vos partenaires ?

Votre question me permet de rebondir sur la troisième priorité, qui est aussi la mobilisation des ressources. La gestion d’une ville est complexe car elle demande énormément de moyens. Dire que j’ai les moyens serait exagéré. Dire que je n’ai pas les moyens, ne me parait pas aussi une réponse appropriée. Je pense que quand on a une responsabilité, on doit avoir la capacité de se battre pour trouver les moyens.

Mais surtout utiliser rationnellement et de manière responsable les moyens disponibles. Aujourd’hui nous avons mis l’accent sur la mobilisation des ressources, nous profitons de cette occasion pour remercier les contribuables, pour leur esprit de civisme et de citoyenneté, ceux-là qui ont eu la bonne volonté de s’acquitter de leurs taxes et impôts. Ce qui est aussi réconfortant pour eux et pour nous, c’est qu’ils remarquent l’utilisation responsable qui est faite de ces ressources sur le terrain. Nous sommes aussi très regardants sur les coûts et les qualités des réalisations.

En effet, nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de surfacturation, à éviter des travaux mal ou non exécutés. Les travaux engagés par la ville de Niamey, doivent être exécutés dans les règles de l’art. Toute entreprise qui exécute mal un contrat, une mission, ou un quelconque travail qui lui a été donné par la ville de Niamey, se verra dans l’obligation de le reprendre. Sur cet aspect, nous sommes tout aussi intransigeants. Je pense qu’il faut que nous continuions dans cette démarche d’utilisation responsable et rationnelle de nos moyens et de nos ressources.

C’est cela qui nous permettra d’optimiser, avec le peu qu’on a pour avoir des résultats. Nous devons aussi nous donner assez d’intelligence, d’initiative pour créer des nouvelles sources de financement, de mobilisation de ressources. Il faut que nous ayons le courage et l’initiative de faire des réformes qui vont nous permettre d’avoir beaucoup plus de moyens et par conséquent de répondre, au mieux, aux exigences et souhaits des populations de notre capitale. Et du coup, faire avancer cette ambition du Président de la République, celle de faire de Niamey, une ville véritablement Nyala, coquette.

Interview réalisée par Mahamadou Diallo (ONEP)