Le Niger joue désormais un rôle important dans les questions intéressant le continent et le monde, selon son président…

Le Niger, qui célèbre ce samedi le 59e anniversaire de son indépendance, joue désormais un rôle important dans les questions intéressant le continent et la marche du monde, s’est félicité vendredi à Niamey le président Mahamadou Issoufou en vantant « des succès diplomatiques éclatants ».

Dans un message à la nation, il a rappelé entre autres le sommet extraordinaire de l’Union africaine consacré au lancement la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et de réunions annexes les 7 et 8 juillet à Niamey, « qui ont enregistré un succès retentissant » au regard du nombre élevé de chefs d’Etat et de gouvernement présents, ainsi que « la qualité de l’organisation ».

Avec la signature de l’Accord de la ZLECA en mars 2018 et sa ratification en une année par le minimum requis pour son entrée en vigueur, ce projet, « auquel le nom du Niger est désormais associé », est celui « qui a connu le processus de ratification le plus rapide de l’histoire de l’Union africaine », s’est félicité M. Issoufou.

Ce succès, a-t-il dit, s’ajoute à bien d’autres, dont l’élection du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 et celle à la présidence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le choix de Niamey pour abriter la réunion des ministres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) en 2020 ainsi que la célébration des 50 ans de l’Organisation internationale de la Francophonie en mars 2020.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, le Niger assume la présidence de la Commission climat pour la région du Sahel, celle du Comité de haut niveau pour la sécurité alimentaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et il est le champion de diverses causes mondiales telles que la vaccination avec l’institution Gavi ou encore le développement industriel avec l’ONUDI.

« Incontestablement, le Niger joue désormais un rôle important dans les questions intéressant le continent et la marche du monde. Il prend sa part de sacrifice dans le processus de construction d’un monde meilleur », s’est réjoui M. Issoufou, qui a dit avoir demandé à son gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour consolider ces acquis et « développer une économie de conférence en faisant de notre pays un hub en matière de rencontres d’envergure internationale ».

Source: Agence de presse Xinhua