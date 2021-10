Le Niger n’est pas un pays destabilisateur , c’est un pays de paix et de solidarité envers les pays frères africains

Au Niger la paix que nous voulons pour nous , nous la voulons pour tous les pays frères africains , c’est devenu un slogan national. Depuis 1960 à nos jours, le Niger a toujours entretenu des relations amicales de bon voisinage avec tous les pays limitrophes.

De juillet 1967 à janvier 1970, pendant la guerre de la cession de Biafra, soutenue par le président français, le général De Gaulle et le président de la Côte d’Ivoire, Houphouet Boigny, au nom d’une géostrategie et d’une géopolitique non conformes en particulier, aux intérêts supérieurs du peuple nigérien, et en général au peuple souverain d’Afrique, le président de la République du Niger de l’époque , Diori Hamani, en patriote convaincu, avait refusé courageusement de céder à la pression de la France et de la Côte d’Ivoire, malgré son amitié personnelle avec le président Houphouet Boigny, qui soutenait la balkanisation du Nigéria.

En vertu des intérêts de la sous-région ouest-africaine intimement liés à ceux du Niger , le président Diori Hamani avait opté pour la stabilité du Nigéria, pays voisin avec lequel il partageait la même culture, la même histoire et une longue frontière.

Pendant la guerre dite guerre des pauvres, entre le Mali et la haute-volta, actuel Burkina Faso, dans les années 1974/ 1978 , le Président Seyni Kountché , n’avait jamais accepté de cautionner la déstabilisation de ces pays frères voisins, le Niger s’était beaucoup investi pour réconcilier les deux pays frères.

Lorsque une grande famine avait sévi au Dahomey, actuel Benin, dans les années 1964/1966 , le Niger à l’époque grenier du mil et du sorgho au Sahel, avait manifesté sa solidarité légendaire au peuple bénénois.

Nous avons encore en mémoire la grande contribution du chef de canton de Dogueraoua, le vieux Attawel Ibrahim , qui se chiffrait en millier des tonnes de sorgho au secours du pays africain voisin , ce qui avait inspiré la chanson du griot chanteur , Hassan de Madaoua, dans laquelle il magnifiait la solidarité de notre pays à l’égard du peuple frère de Dahomey, actuel Benin.

Le griot légendaire Rougoum de Dogueraoua , avait animé une grande soirée culturelle , dédiée aux grands agriculteurs de la région, le chef de canton de Dogueraoua, le vieux Attawel Ibrahim, était considéré comme le plus grand agriculteur , le plus grand contributeur de sa génération.

De tout le temps notre cher pays, le Niger, a été un pays de solidarité , qui cultive la paix , l’esprit de bon voisinage à l’égard de tous ses voisins . D’où le slogan cher au Niger : » La paix que nous voulons pour le Niger nous la voulons pour tous les pays du monde » épris de paix et de justice.

Donc notre cher pays, le Niger a bien compris que la stabilité de son vaste territoire est très dépendante de la stabilité des autres pays voisins.

En effet, entre autres , depuis que la libye du guide Mouammar Khadafi avait été déstabilisée , balkanisée par certains pays occidentaux, entraînés par la France, pour des intérêts étrangers à l’Afrique, les pays du SAHEL n’ont cessé de connaître une insécurité grandissante et inquiétante qui a provoqué des milliers des morts et des millions des déplacés. Les terroristes, les narcotrafiquants et les bandits armés, sement encore la terreur dans la région du SAHEL. Le Niger ne peut oublier cet état de fait . Toutes ses actions de diplomatie internationale , doivent s’inscrire dans un élan de solidarité , de l’unité, avec tous les pays du SAHEL meurtris par le terrorisme et la pauvreté.

La seule solution heureuse à la problèmatique de l’insécurité, du terrorisme ,qui se pose en Afrique, c’est une synergie d’actions entre les pays africains, coordonnée par les pays africains eux-mêmes , dans un esprit de confiance, de respect mutuel et d’unité sans faille, sans ingérences des pyromanes extérieurs, parrains du terrorisme, des narcotrafiquants, en vertu de leurs intérêts sordides, égoïstes.

Les pays africains du G5 Sahel se devraient aussi de se convaincre que la voie tracée par certains puissances étrangères n’aurait pas pour objectif de mettre définitivement fin au terrorisme au Sahel, les sources du terrorisme qui sème la terreur au Sahel sont bien connues. Mais comme la stabilité des pays du SAHEL, ne fait pas l’affaire de certaines puissances excolonisatrices, elles ont torpillé les bases de cette paix, car elle permettra aux dirigeants des pays de la région du SAHEL, de réclamer des révisions à la hausse certains accords de coopération pour les permettre de faire face dignement aux dépenses d’investissement et aux dépenses de souveraineté, c’est pourquoi certaines puissances étrangères font semblant de les aider à faire face au terrorisme, mais dans réalité, la stratégie consisterait à les maintenir dans une situation d’insécurité, de servititude, qui les empêcherait de bien conduire les politiques économiques, financières et monétaires en vue d’atteindre le développement économique et social. Ces puissances tentent de les divertir, les rendre plus préoccupés par les problèmes de sécurité, de santé, et de crise alimentaire , etc , pendant ce temps, les puissances excolonisatrices continueront allègrement à piller les richesses minières, les richesses naturelles du continent.africain.

La nouvelle génération a tout compris, c’est ce qui fache les néo-imperialistes et les néocolonialistes.

Certains jeunes panafricanistes africains conscients , patriotes et responsables ont commencé à élever le ton pour réclamer plus de démocratie et de bonne gouvernance dans la gestion des pays africains, la France surprise et effrayée par ce nouveau langage, ne contrôle plus son langage , elle se lance dans des invectives, des menaces, à l’égard de la jeune génération montante.

La Guinée Conakry, de Sekou Touré , le Mali de Modibo Keïta , et la République Démocratique et Populaire Algérienne , de Ahmed Ben Bella font aujourd’hui trembler la grande France. En effet, la riposte mémorable apportée avec courage et détermination par ces pays( fiers guerriers africains)aux insultes, aux mépris de la France à leur égard, fait courir la France de tous les côtés, elle ne sait où se mettre la tête.

Elle ne croyait pas que l’Afrique peut se tenir encore debout et fière!

L’ époque de Ahmed Sekou Touré, de Modibo Keïta et de Ahmed Ben Bella n’est pas révolue, elle reste encore gravée dans l’esprit des patriotes africains.

Après avoir échoué dans l’action de faire fléchir ces dits pays par le chantage et la menace, la France tente de renouer maintenant avec le langage diplomatique pour faire baisser les tensions inutiles créées de toutes pièces, avec la fière , la combattante et téméraire République Démocratique et Populaire Algérienne.

Avec la Guinée Conakry et le Mali, elle est en train de tenter aussi d’utiliser le bâton et la carotte , tentative qui serait infructueuse étant donné l’état d’esprit, l’engagement farouche, progressiste, des jeunes panafricanistes africains qui n’accepteront plus que certains pays du sud continuent à décider avec la complicité de la communauté internationale, particulièrement les organismes sous-régionaux africains chargés d’intégration économique des Etats et des peuples.

Malheureusement, une certaine communauté internationale et ces organismes sous-régionaux , au lieu de bien s’acquitter de leurs nobles missions, sont devenus des caisses de résonance de certaines puissances étrangères, en vue de saboter la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique.

Si les pays africains progressistes ne prennent pas garde, les pyromanes extérieurs, dans leur panique actuelle, tenteront de les opposer les uns contre les autres pour pouvoir bien s’en sortir de la situation embarrassante dans laquelle, ils se sont retrouvés et continuer ainsi à piller les richesses de l’Afrique.

Les pays africains doivent bien tenir le bon bout , refuser toutes ingérences extérieures, sournoises , dans les affaires intérieures africaines.

C’est quand le mur se fendille que les margouillats rentrent. Il appartient dorénavant aux pays africains progressistes de faire en sorte que ces margouillats nuisibles ne rentrent pas dans le mur africain, surtout au moment où une prise de conscience qualitative, sérieuse, très responsable, est en train de se manifester en Afrique.

La stratégie savamment orchestrée de vouloir entraîner certains pays, dans une aventure dangereuse de l’isolement des autres pays progressistes africains ne tiendrait pas la route, car les pays membres de la CEDEAO étaient à l’avant garde de la création de la monnaie commune unique africaine de la CEDEAO, et de l’avènement de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine , la ZLECAF. La capitale du Niger, Niamey est le lieu de naissance de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, la ZLECAF.

Les larbins, les chevaux de troie, du néocolonialisme et du néo-imperialisme, ne peuvent que perturber la marche du courant de l’histoire, mais ils ne pourront pas l’arrêter.

Notre cher pays, le Niger doit continuer à s’investir comme il le fait , pour la concrétisation de la mise en œuvre de la monnaie commune unique africaine de la CEDEAO, l’ECO et de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine, la ZLECAF.

Notre pays n’est pas donc un destabilasateur, ni un fausoyeur de l’unité africaine.

Incha Allah ! l’Afrique dominera le monde et le Niger lèvera la tête haute.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.