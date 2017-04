Le Niger pleure toujours le père de l’énergie solaire !

Votre journal vous présente un bref rappel de la vie du professeur Abdou Moumouni. Après de brillantes études scolaires à l’école régionale de Zinder et à l’école supérieure de Niamey, Abdou Moumouni Dioffo entre à l’école Normale William Ponty en 1944. Il obtint en 1948 le brevet de capacité colonial (options mathématiques élémentaires) au lycée Van Hollenhoven de Dakar.

Admis en préparation aux grandes écoles au lycée Saint-Louis de Paris (1948-1950), il obtint successivement : une licence ès-sciences à la faculté des sciences de Paris en 1953 ; le diplôme d’études supérieures de sciences physiques en 1954 ; l’agrégation des sciences physiques en 1956 et le doctorat d’état ès-sciences physiques en 1967 à Paris. Etudiant militant, Abdou Moumouni Dioffo était membre fondateur de la fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) et membre fondateur du parti africain de l’indépendance (PAI).

AMD servit successivement comme professeur de lycée à Dakar de 1956 à 1958, à Conakry de 1958 à 1959 après le «Non» de la Guinée, à Niamey de 1959 à 1961 avant de poursuivre ses études en URSS pour une spécialisation en énergie solaire de 1961 à 1964. Comme chercheur, il créa et dirigea, de 1964 à 1969, le laboratoire de l’Energie Solaire de la République du Mali. Parallèlement, il enseignait à l’école normale supérieure de Bamako et assumait la responsabilité du poste d’inspecteur général de physique.

De retour au Niger à partir de 1969, il créa et dirigea l’office de l’énergie solaire du Niger (ONERSOL) jusqu’en 1985. Il fut Recteur de l’Université de Niamey de 1979 à 1983 et professeur de sciences physiques à la faculté des sciences de Niamey de 1989 à 1991. Le Professeur AMD, qui était régulièrement sollicité en tant que consultant en Algérie, Tunisie, Unesco…, a aussi publié plusieurs ouvrages dont L’éducation en Afrique (1964) ; Etudes Théoriques et Expérimentales de la répartition de l’énergie du rayonnement concentré dans le plan focal de miroirs paraboliques précis, etc. Le professeur AMD a obtenu plusieurs distinctions honorifiques. Né le 26 juin 1929 à Tessaoua (Niger), le Pr. AMD était marié et père de deux enfants ; il est décédé le 7 avril 1991 et repose à Kirtachi (département de kollo).