Le Niger réaffirme son soutien au Gouvernement Espagnol dans sa détermination à préserver l’unité de son territoire

Le Gouvernement du Niger, réaffirme son soutien au Gouvernement Espagnol dan sa détermination à préserver l’unité de son territoire et de son peuple, mais aussi sa volonté de faire respecter la légalité et l’ordre constitutionnel’’ rapporte un Communiqué du Ministère en charge des Affaires Etrangères, dont copie est parvenue ce jeudi à la Rédaction de l’ANP.

‘’Le Niger, poursuit le communiqué, a suivi avec attention le Referendum du 1er octobre 2017, sur l’Indépendance de la Communauté Autonome de Catalogne et les évolutions politiques judiciaires subséquentes’’.

‘’Le Gouvernement du Niger, indique la même source,’’ partage le point de vue du Gouvernement Espagnol sur le respect de la légalité et des règles démocratiques, dans toutes les formes de manifestations ou de revendications’’.

‘’Niamey réitère sa confiance au Gouvernement Espagnol quant à sa capacité à régler cette situation sur la base des dispositions constitutionnelles et d’un attachement à la paix sociale’’ conclut le Communiqué.