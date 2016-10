Le Niger réalise des performances remarquables selon MO Ibrahim

Alors que l’opposition politique dans une déclaration au vitriol, condamnait, fustigeait le pouvoir en place pour son non respect de l’Etat de droit et le piétinement de certaines dispositions constitutionnelles avec selon elle, « Un décret scélérat est pris en catimini pour mettre fin à la prise en charge par la CENI des délégués des partis politiques et des organisations de la société civile ;

limitant la composition de cette institution aux partis disposants de moyens d’assurer la représentation de leurs délégués ;

– Un militant notoirement connu, candidat aux élections législatives sous la bannière est nommé à la tête du Conseil d’État, en violation de la loi (les dénonciations du SAMAN se passent de tout commentaire) et du principe de la séparation des pouvoirs, dans le dessein manifeste de manipuler les résultats des élections locales ;

– La non reconnaissance à l’opposition de son droit de membre à part entière du CNDP, se traduit par la convocation de sessions de cette institution sans consultation préalable et sans possibilité de préparation la cession au mépris du Décret créant le CNDP et de la pratique en cours ; », notre pays, le Niger, selon le classement de la Fondation Mo Ibrahim, a réalisé des progrès dans plusieurs catégories.

Cette fondation reconnue pour son expertise et son indépendance a constaté des progrès indéniables réalisés par le Niger. Il s’agit de la catégorie ‘’Environnement des entreprises’’ où le Niger est cité en exemple, dans le résumé de l’analyse générale, parmi les pays ayant réalisé des progrès remarquables.

En effet, avec une progression de +23,9 points, notre pays se classe 7ème sur les 54 pays d’Afrique concernés par le classement de la Fondation Mo Ibrahim.« Le Niger, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Kenya ont progressé de plus de 10 points dans la sous-catégorie ‘’Environnement des entreprises’’ au cours de la dernière décennie », souligne les experts de ladite fondation.

Les progrès réalisés par le Niger apparaissent aussi dans les catégories ‘’Infrastructures’’ avec +13,1 points, ‘’Protection sociale’’ avec +12,8 points, ‘’Développement économique durable’’ avec +10,8 points, ‘’Droits’’ avec +10,7 points, ‘’Parité avec +10,2 points, ‘’Enseignement’’ (+8,9) et Développement humain’’ (+7,8). S’ajoutent plusieurs autres catégories où le Niger a enregistré des progressions évoluant de +2 à +5 points.

On peut citer dans ce lot des catégories comme ‘’Gouvernance globale’’ (+5,9), ‘’Participation et Droits de l’Homme’’ (+5,3), ‘’Secteur agricole (+3,4), ‘’Sécurité individuelle’’ (+3,1), ‘’Etat de droit’’ (+2,8), etc.

Bien entendu ces indicateurs reflètent, en allant dans les détails, des progrès plus réconfortants. Par exemple, en rentrant dans les détails des avancées réalisées par le Niger dans la Catégorie ‘’Environnement des Entreprises’’, on note un progrès remarquable de +42,6 points en matière de ‘’création d’emplois’’ et dans le sous-volet ‘’bureaucratie et formalités administratives’’ l’on enregistre +33,3 points.

Sur le plan de la ‘’Parité’’, les indicateurs de progression, dans la sous-catégorie ‘’Législation contre les violences faites aux femmes’’ se chiffrent à +41, 7 points, ‘’Réduction des disparités de revenu’’(+35,0 points), ‘’Egalité entre les sexes sur le lieu de travail’’ (+33,3 points). Egalement, dans le volet Santé, les progrès sont de +29,8 points sur le plan de la ‘’mortalité infantile’’. Dans la catégorie ‘’Droits’’ il ressort une avancée de +28,6 points en matière de ‘’Traités relatifs aux droits de l’homme’’.

Dans le volet ‘’secteur agricole’’, on relève une performance de +25,2 points en matière de ‘’Système de soutien au secteur agricole’’.

Pour les contre-performances, elles apparaissent surtout dans le domaine de la sécurité. Ainsi, dans la catégorie ’’Sécurité Nationale’’, on déplore un recul de -9,6 points et en ‘’Sécurité et Etat de Droit’’ -0,3 points. Pour la catégorie ‘’Participation’’, le recul est de -5,0 points.

Le Niger peut mieux faire, si en dépit de nos divergences passagères, les Nigériens se donnent la main pour l’intérêt général.