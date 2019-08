Le Niger se dote d’une politique nationale pour maîtriser sa croissance démographique…

Le Niger, avec une population de 22 millions d’habitants et l’un des taux de natalité les plus élevés du monde (6,1 enfants/femme), vient de se doter d’une Politique nationale de population destinée à maîtriser sa croissance démographique, a-t-on appris samedi de source officielle.



Au Niger, selon les statistiques officielles, le taux de croissance démographique s’est situé à 3,9% entre 2001 et 2012. Un état qui engendre en conséquence une forte demande, notamment en matière d’éducation et de santé.



Aussi, pour relever ce défi démographique, le gouvernement a adopté vendredi en conseil des ministres une Politique nationale de population (PNP) dont l’objectif est « la maîtrise des leviers de la croissance démographique au Niger à travers la promotion de la parenté responsable au sein de la population ».



La PNP vise, a-t-il précisé, « la capture du dividende démographique, en agissant sur l’accélération de la transition démographique, le développement humain et l’emploi ».

Par Xinhua