Le Niger se réjouit de la normalisation des relations entre l’Arabie Saoudite et le Qatar

Le Ministère des Affaires Etrangères du Niger, président de la 47e session du conseil des ministres des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a rendu un communiqué le 7 janvier 2021 relatif au Sommet de Coopération du Golfe qui s’est tenu en Arabie Saoudite le 5 janvier 2021 et dans lequel il s’est réjoui de la normalisation des relations entre l’Arabie Saoudite et le Qatar.

Dans ce communiqué, la Oummah ‘’accueille avec grande satisfaction, la déclaration de solidarité adoptée lors de ce sommet, et se réjouit de la normalisation de la coopération entre l’Arabie Saoudite et le Qatar’’.

Cette reprise des relations entre frères est ‘’le gage du sens des enseignements du Livre saint de la religion musulmane qui sont la solidarité, le pardon et la fraternité’’ poursuit le communiqué.

Le gouvernement de la République du Niger a toujours œuvré dans ‘’le sens de la concorde et du dialogue entre les peuples, et salue à cet égard, les efforts déployés et le succès de cette médiation’’ indique enfin le même communiqué.

Par ANP