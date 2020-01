Le Niger s’engage au côté de la communauté internationale pour relever les grands défis du monde

Share on Twitter

Le mandat du Niger au conseil de sécurité a débuté ce matin. Au cours de la cérémonie solennelle d’installation des drapeaux des membres non permanents du conseil de sécurité, le représentant permanent du Niger a l’ONU, sem abdou abarry a décliné les priorités du Niger durant son mandat entre autres la lutte contre le terrorisme, la paix et la sécurité, les changements climatiques, le développement, la question de la femme.

Déclaration de SEM ABDOU ABARRY Représentant Permanent du Niger auprès des Nations-Unies à la Cérémonie de Drapeaux pour les Nouveaux Membres non Permanents du Conseil de Sécurité

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs Représentants Permanents

Mesdames et Messieurs

Je voudrai tout d’abord remercier le Kazakhstan, initiateur depuis 2017 de cette cérémonie protocolaire d’installation de drapeau, qui symbolise le début du mandat des membres non permanents au Conseil de Sécurité pour une durée de deux ans.







Mesdames et Messieurs,

Le 07 juin dernier, l’Assemblée générale à travers un vote massive de 171 voix sur 173 a bien voulu accorder sa confiance au Niger pour siège comme membre non permanent au Conseil de Sécurité.

Ce vote est le témoignage, de la confiance que la Communauté Internationale place aux autorités nigériennes, et en premier lieu à Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République qui, depuis son élection en 2011, n’a ménagé aucun effort pour être le défenseur des causes importantes pour le Niger, l’Afrique et la communauté internationale.

Fort de ce soutien, les priorités du Niger au Conseil seront articulés autour des préoccupations, nationales, sous régionales et régionales suivantes :

Lutte contre le terrorisme

Paix et sécurité

Impact du changement climatique sur les questions de sécurité et développement,

La situation des femmes et des enfants dans les conflits armés.

Bien évidemment, le Niger contribuera de concert avec les autres membres du Conseil au bon traitement de toutes les questions qui seront inscrites à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité.

Mesdames et Messieurs

Permettez-moi de profiter de cette cérémonie pour encore une fois, adresser les sincères remerciements de mon gouvernement aux pays membres de la CEDEAO et ceux de l’Union Africaine qui ont endossé et soutenu la candidature du Niger, de même qu’aux autres pays membres des Nations Unies, ce qui a permis la brillante élection que j’évoquais plus haut.

Par ma voix, le Niger marque sa disponibilité et son plein engagement à travailler, avec les autres membres du Conseil, à la recherche des solutions consensuelles aux défis multiples auxquels notre monde est aujourd’hui confronté.

Je vous remercie.