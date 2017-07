Le Niger sur le toit du monde, Alfaga N°1 mondial en Taekwondo

« C’est avec une légitime fierté que j’adresse au nom du peuple nigérien mes chaleureuses félicitations à Abdoul Razak Issoufou Alfaga déclaré champion du monde de Taekwondo dans sa catégorie. Le peuple nigérien est fier de ce brillant résultat obtenu par un de ses enfants. Par ma voix, il lui adresse ses vives félicitations et tous ses encouragements. Cette victoire est une première pour le Niger, j’ai la ferme conviction qu’elle sera suivie de beaucoup d’autres. Dans cette perspective, je confirme le soutien du gouvernement en faveur de notre jeune champion pour la suite de ses entrainements et de sa formation en Allemagne. »

C’était à chaud et c’est le premier responsable nigérien qui le dit au nom de l’ensemble du peuple nigérien, quelques heures seulement après le sacre de notre Alfaga national.

Ces mots du Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou qui exulte et savoure la victoire du Niger, expriment à eux seuls, l’immensité de la fierté d’être Nigérien. Ce Nigérien résiliant qui s’adapte à tout et travaille dur pour permettre au Niger renaissant de s’affirmer encore plus sur la scène internationale. Abdoul Razak Issoufou Alfaga vient de tracer la voie ; une voie à suivre pour toute la jeunesse nigérienne ; une voie de sacrifice, de détermination et de ténacité.

Car, pour être aujourd’hui sur l’olympe du Taekwondo mondial, Abdoul Razak Issoufou Alfaga a bataillé dur. Très dur même. Son exploit se mesure lorsqu’on regarde, les titans qui étaient en face de lui : l’Azerbaidjanais Radik Isaev, l’Iranien Sajjad Mardan, le Britannique Mahama Cho, le Coréen Dong Min Cha, l’Américain Stephen Lambdin, le russe Roman Kuznetsov , le gabonais Anthony Obame et bien d’autres grands maîtres qui ont goutté aux pieds terribles de notre héros national .

Aujourd’hui, il est incontestablement le Numéro 1 mondial avec 404 points devant l’Azerbaidjanais Radik Isaev qui totalise 369 points. « J’avais perdu contre Obame en finale des Championnats d’Afrique 2015, nous rappelait en avril 2016 celui qui nourrissait encore un petit complexe. Obame, c’est mon champion. Il m’a donné le courage de continuer le taekwondo. Mais je n’ai pas le choix : je dois le battre !

Je viens d’une région de guerriers. Chez moi, on ne perd pas deux fois contre la même personne ».

Le Niger est fier de toi Alfaga. Notre joie est indescriptible et notre reconnaissance éternelle. Nous reprenons en chœur, ces mots du Président de la République, Issoufou Mahamadou : « Alfaga tu es désormais un symbole, une idole, une référence et une source d’inspiration pour toute la jeunesse et la Nation tout entière ».

Oui, politique politicienne à part, le Président Issoufou Mahamadou invite la jeunesse nigérienne à plus d’ardeur au travail, à plus d’efforts, à être ambitieuse, inventive et créatrice, pour mieux faire entendre la voix du Niger partout au niveau international et dans tous les domaines.

Les fadas inutiles et les tchatches à longueur de journée ne créeront jamais le Nigérien de demain, alors réveillez-vous. Alfaga Allah ya yi maka albarka.