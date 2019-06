Le Niger un pays d’opportunités …

Je voudrais parler du Niger qui inaugure aujourd’hui l’un des plus beaux aéroports d’Afrique. J’entends beaucoup de critiques sur le fait qu’un pays aussi pauvre ne devrait pas investir dans ce que d’aucuns considèrent comment des dépenses de prestige et que la priorité devrait être donnée aux secteurs sociaux de base.

Je comprends parfaitement ceux qui réagissent ainsi mais un pays a besoin à la fois d’investir dans les secteurs sociaux que dans ses infrastructures en l’occurrence les infrastructures aéroportuaires. D’abord en terme de visibilité pour le pays, un tel aéroport est une belle vitrine étant donné que la 1ère chose que le voyageur découvre en arrivant c’est l’aéroport.

Ensuite cet aéroport permet de désenclaver un pays aussi vaste que le Niger. De part la situation géographique du pays, Niamey est mieux à même de devenir un hub régional que n’importe quel autre ville de la sous région. En effet le Niger relie à la fois l’Afrique du Nord à l’Afrique subsaharienne et l’Afrique centrale à l’Afrique de l’ouest. Cela peut être un puissant facteur de développement économique.

Dans la corne de l’Afrique nous avons l’exemple de l’Éthiopie où la transformation d’Addis Abeba en hub régional et même continental a contribué au décollage économique du pays. Au delà de cet aéroport je voudrais également saluer toutes les réalisations faites sous la présidence de Issoufou Mahamadou depuis 8 ans. Le Niger a construit 2 hôpitaux de référence qui sont les plus grands hôpitaux de l’Afrique de l’ouest.

La ville de Niamey est littéralement transformée en capitale moderne alors qu’elle n’était qu’une grande bourgade il y a seulement quelques années. Et il n’y a pas que la capitale qui a changé de visage. Les villes de l’intérieur du pays ont également bénéficié d’infrastructures modernes. À l’horizon 2022, le Niger sera un exportateur de pétrole brut avec une production de 250 milles barils par jour.

Ce qui donnera certainement les moyens supplémentaires à l’état pour davantage investir dans tous les secteurs notamment l’électrification rurale, l’éducation, la santé, les logements sociaux et davantage dans les infrastructures. Le Niger regorge également de ressources minières non encore exploitées notamment dans le secteur de l’or. À titre d’exemple, des pays voisins comme le Burkina ont 14 mines industrielles d’or alors qu’il y en a qu’une au Niger malgré la similarité géologiques des 2 pays.

Il y a là un énorme potentiel d’investissements pour ceux qui cherchent des opportunités dans le domaine aurifaire. Le Niger possède l’un des plus grands fleuves d’Afrique qui pourrait non seulement nourrir le pays mais également l’ensemble de la sous région. Il y a là un potentiel pour ceux qui veulent investir dans le secteur agricole et agro-industriel. Le Niger a une population jeune et dynamique qui est un puissant vecteur de développement.

En effet plus de 75% de Nigériens ont moins de 25 ans. Le gouvernement Nigérien a adopté un code des investissements qui non seulement protège les investissements privés mais aussi contient plusieurs incitations fiscales pour ceux qui souhaitent investir au Niger. Sur le plan touristique, le Niger possède l’un des plus beaux déserts au monde et l’une des plus riches faunes d’Afrique.

Il y a là certainement une formidable opportunité pour ceux qui veulent investir dans le tourisme. Sur le plan sécuritaire, le Niger est un îlot de paix dans un océan d’instabilité. En effet malgré le fait que le pays soit entouré des pays comme le Nigeria où sévit l’organisation terroriste Boko Haram, le Mali où sévissent toutes sortes d’organisations terroristes et criminelles, la Libye avec ses milices et ses organisations terroristes, le Niger est un pays stable et sécurisé.

Sur le plan de la coexistence pacifique entre les différentes communautés, le Niger est un exemple du vivre ensemble. Sur le plan démocratique, le Niger est l’un des rares pays d’Afrique où le président a annoncé qu’il respectera scrupuleusement la constitution et qu’il partira à la fin de son mandat réglementaire.

Le parti au pouvoir a d’ailleurs élu son nouveau candidat pour les élections présidentielles à venir. Sur le plan des libertés publiques, les critiques virulentes de l’opposition et des acteurs de la société civile sont la preuve qu’au Niger on peut s’en prendre aux gouvernants sans être inquiété. Le Niger fait partie des pays d’Afrique avec le plus grand nombre de radios, de télévisons privées et de journaux indépendants. Enfin je voudrais finir par une anecdote.

J’accompagnais un ami à Paris pour qu’il achète des bazins. Au moment de payer, le vendeur lui demande de quel pays est il et il répondit le Niger. Alors le vendeur de s’exclamer, ah le pays des belles femmes. Je lui répondis, le Niger est certes le pays des belles femmes mais c’est surtout le pays des belles opportunités d’affaires.

Par Abdallah Mansour