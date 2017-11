Le Niger: un pays qui se fait une place sur le devant de la scène internationale

Ce samedi 25 Novembre 2017, le Niger a participé, pour la première fois dans l’histoire du pays, à la journée internationale de la culture organisée par la Defence Academy Of The United Kingdom, à Shrivenham, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.

Cet événement s’est tenu de 9:00 du matin jusqu’à 16:00 de l’après-midi réunissant des milliers de personnes venant du Cameroun, du Canada, du Danemark, du Bahreïn et du Sénégal pour ne citer que quelques-uns.

Général vice-maréchal de l’air Chris Luck a tenu à remercier les participants lors de son discours d’ouverture.

“J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la journée internationale. l’événement est un point culminant de l’année collégiale et est accueilli par notre cours avancé de commandement et d’état-major 21 international un certain nombre de nouvelles nations incluant la Barbade, le Cameroun, le Kosovo, le Monténégro et le Niger portant le nombre total de pays représentés à 56.”

“C’est l’occasion pour vous d’en apprendre davantage sur la culture et les coutumes des étudiants internationaux et de leurs familles dans une ambiance conviviale et amusante.”

Les officiers stagiaires et leurs familles sont encouragés à produire des présentoirs, à préparer des boissons et plats traditionnels ou jouer de la musique.

Etaient présents, notre représentant, élève à la Defence Academy du Royaume Uni – dont nous ne pouvons dévoiler le nom – le bureau DARN ( Diaspora Association of Republic of Niger) et les membres de la communauté Nigérienne se sont engagés à la réussite à un présentoir exceptionnel représentant toutes les régions du Niger .

Ils ont présenté un stand mettant en valeur la culture Nigérienne : côté cuisine comme les galettes de farine de blé fari massa et les galettes de haricots kekena,les beignets massa, le couscous dambou, le kilichi, le jus gingembre, citron et menthe fraîche leymou-hari ; et cote art traditionnel comme les batiks, les pagnes, les poufs, les croix d’Agadez, les bijoux, des chaussures et sacs en cuir

L’officier stagiaire a été impressionné de l’engagement et le patriotisme de la communauté Nigérienne vivant en Angleterre.

Air Vice-Marshal Chris Luck MBE MA MPHIL RAF, a tenu à féliciter personnellement la généreuse contribution des nigériens présents ce jour-la.

Depuis septembre dernier,notre compatriote a débuté un stage militaire d’un an à la Defence Academy du Royaume-Uni.La Defence Academy du Royaume-Uni est le centre national de stages répondant aux besoin spécifiques du personnel des forces armées britanniques et internationales.

Cette journée est une partie importante, réussie et surtout agréable des collèges successifs du personnel depuis les années 1970.