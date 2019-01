LE NIGER VEUT ORGANISER UNE RENCONTRE DES PREMIERES DAMES DE LA CEDEAO EN MARGE DU SOMMET DE L’UNION AFRICAINE EN 2019

La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a officiellement été saisie par la Première dame du Niger, Dr. Lalla Malika Issoufou, pour porter techniquement et financièrement, l’organisation d’une rencontre des Premières dames ouest-africaines, en marge du Sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine, prévu à Niamey, du 30 juin au 1erjuillet 2019.

La Commission de la Cedeao, à travers son département des Affaires sociales et du Genre et sur validation des ministres en charge du Genre des Etats membres, aura à proposer la «Déclaration Solennelle des Premières dames de la Cedeao pour mettre fin au mariage d’enfants dans l’espace Cedeao et pour la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l’école». Cette déclaration sera présentée lors de la rencontre de Niamey et au prochain Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao.

Cette demande soutenue par plusieurs institutions nationales, régionales et internationales a été adressée lors d’une mission officielle de la Vice-présidente de la Commission de la Cedeao, Mme Finda Koroma,du 19 au 24 janvier 2019 à Niamey au Niger.

Cette mission, qui intervient sur invitation de la Première dame du Niger, a permis à la Mme Finda Koroma de prendre également part à la caravane pour le lancement officiel de la campagne de mobilisation sociale sur l’utilisation des services de santé reproductive au Niger.

Cette caravane qui a quitté Niamey le mardi 22 janvier 2019, pour Maradi, ville située à 600 kilomètres, avait pour objectif de promouvoir la demande de services de la santé de la reproduction, en particulier repositionner la planification familiale et lutter contre les violences basées sur le genre ainsi qu’un plaidoyer fort pour la scolarisation et le maintien des filles à l’école.

L’initiative a connu la participation de plusieurs autorités notamment les ministres de la Santé publique, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant et celui en charge de l’Enseignement ; des députés de la région, des chefs religieux et traditionnels venus du Nigeria et du Tchad, des réseaux de jeunes, et des partenaires tels que les représentants des ambassades de Luxembourg, de la Belgique, du Danemark, de la Norvège, de l’Union européenne et du Système des Nations unies.

En marge des activités avec la Première dame du Niger, Mme Finda Koroma a eu des rencontres parallèles avec le Premier ministre et chef du gouvernement nigérien ; le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur ; le ministre de la Justice ; le ministre de la Santé ; le ministre de l’Education ; le ministre du Genre et le ministre de l’Intégration africaine du Niger.

L’audience avec le Premier ministre avait pour objet de discuter avec les autorités nigériennes de l’ouverture prochaine d’une Représentation permanente de la Cedeao au Niger, et d’un Centre national de coordination du mécanisme d’alerte précoce et de réponse rapide au Niger.

Les membres de la mission officielle de la Vice-présidente, composée d’Abdou Gueye et de Mme Nanténé Coulibaly de la direction de l’Alerte précoce, de Mme Salimata Thiam, du Centre de la Cedeao pour le développement du genre et de Boubacar Seyni du Bureau national de la Cedeao au Niger, ont également pu visiter le village SOS Enfants de Niamey et prendre part à l’inauguration du Centre de santé pour le bien-être de la mère et de l’enfant de Maradi.

Source: La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)