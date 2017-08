Le Niger veut se doter d’un Document de Politique Extérieure

Outre l’adoption des textes réglementaires et législatifs, le Conseil des Ministres réuni ce vendredi sous la présidence du Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, a entendu plusieurs communications dont celle du Ministre en charge des Affaires Etrangères sur la mise en place d’un Comité chargé d’élaborer un projet de Document de Politique Extérieure du Niger.



Il ressort de cette communication que ‘’ la diplomatie nigérienne s’est caractérisée ces dernières années, par un dynamisme indiscutable avec notamment l’élargissement de la carte diplomatique et les présences remarquables du Président de la République dans les grandes rencontres internationales’’.

‘’Pour renforcer et consolider le travail déjà accompli dans le domaine de la diplomatie, fait remarquer le Chef de la diplomatie nigérienne, il est apparu nécessaire de doter notre pays, d’un Document de Politique Extérieure qui fixera davantage nos ambitions, nos orientations et nos stratégies dans un domaine déterminant de l’action étatique’’.

Il s’agit pour le Niger, dira-t-il, de se forger une doctrine de Politique Extérieure qui puisera ses orientations dans le Programme de la Renaissance, la Déclaration de Politique Générale (DPG) et qui tiendra compte des défis, des enjeux et des considérations géostratégiques actuels et à venir.

Le Document de Politique Extérieure, que propose le Ministre en charge des Affaires Etrangères, devra répondre à Deux considérations fondamentales à savoir, comment notre diplomatie peut contribuer à la sécurité de notre pays et à son développement socioéconomique ?

‘’Aussi, le Gouvernement décide-t-il de la mise en place d’un Comité chargé d’élaborer le projet de Document de Politique Extérieure (DPE) du Niger. Le Document ainsi élaboré, sera validé par un atelier national puis soumis au Gouvernement pour adoption’’ rapporte un communiqué du Conseil des Ministres.

AMC/ANP/JUIL 2017