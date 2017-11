Le Nigeria recouvre 64 millions USD de dettes d’électricité du Bénin et du Niger

Le Nigéria a récupéré plus de 64,63 millions de dollars de dettes liées à l’approvisionnement en électricité de la République du Bénin et de la République du Niger, a révélé le ministre nigérian de l’Energie, des Travaux Publics et du logement, Babatunde Fashola.



Le Nigeria fournit de l’électricité à ces deux pays, conformément à l’accord selon lequel ils ne vont pas endiguer le fleuve Niger qui alimente la centrale hydroélectrique du barrage de Kanji dans le nord du Nigeria.

Fashola a déclaré lundi à la 21ème réunion mensuelle des opérateurs du secteur de l’énergie réunis à Asaba, capitale de l’Etat du Delta, que le Nigerian Bulk Electricity Trader (NBET), travaille sur les modalités de distribution des fonds.

Fashola a déclaré que le gouvernement mettra à disposition un total de 37 milliards de nairas pour répondre aux défis de l’approvisionnement en compteurs pour les clients.

Un journal local, le Vanguard a rapporté mardi que le ministre a révélé que le différend sur le contrat de fourniture de compteurs qui est né depuis 2003, a été réglé par un arrangement approuvé par la justice le jeudi 9 novembre 2017.

« Cela signifie qu’il y aura 37 milliards de nairas disponibles pour la fourniture de compteurs par l’entrepreneur aux compagnies de distribution qui désirent s’associer pour parvenir à un accord indépendant avec l’entrepreneur.

« En attendant que la Commission nigériane de régularisation de l’électricité (NERC) finalise ses règlements , beaucoup de travail préparatoire peut être fait », a-t-il dit.

Dans le domaine de l’électrification rurale, Fashola a indiqué que l’Agence de l’électrification rurale (REA) a fini d’élaborer les lignes directrices pour le fonctionnement du fonds d’électrification rurale qui aidera les groupes vulnérables et les communautés à accéder au financement pour soutenir leur programme de développement de l’électricité.

Selon lui, le Fonds pour l’électrification rurale a été créé par l’article 88 de la loi sur la réforme du secteur de l’électricité (EPSRA) de 2005 pour soutenir et fournir un accès à l’électrification en milieu rural.

« Le fonds fournira une subvention partielle en capital ou une assistance technique aux promoteurs d’énergie rurale, aux ONG ou aux communautés pour investir dans des options, tels que les mini-réseaux hybrides ou les systèmes solaires domestiques pour élargir l’accès du monde rural à l’électricité », a-t-il conclu.

