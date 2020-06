Le Parlement nigérien entérine un accord de financement du projet de riposte d’urgence à la Covid-19

Share on Twitter

Les députés nigériens ont adopté, ce samedi 30 mai 2020, le projet de loi portant ratification de l’accord de financement d’un montant global qui s’élève à 8 .565.200.000 signé le 08 mai 2020 à Niamey entre le Gouvernement de la République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID, Banque Mondiale) pour le financement du projet de riposte d’urgence à la covid-19 au Niger .

L’objectif global du projet est de prévenir, détecter et de riposter à la menace posée par la covid-19 et de renforcer les systèmes nationaux de préparation en matière de santé publique.

Cet accord de financement est composé d’un prêt de six millions quatre cent mille euros (6.400.000), soit environ quatre milliards cent quatre-vingt-douze millions (4.492.000.000) de FCFA, et d’un don d’un montant de cinq millions deux cent mille Droits de Tirages Spéciaux (5.200.000 DTS), soit environ quatre milliards trois cent soixante-treize millions deux cent mille (4.373.200.000) FCFA.

Ce projet sera mis en œuvre à travers plusieurs composantes, notamment : intervention d’urgence à la covid-19 ; campagne de communication ; engagement communautaire et changement de comportement et enfin la gestion de la mise en œuvre, suivi et évaluation.

Le Ministre en charge de la Santé Publique, Dr Idi illassou Mainassara, ainsi que celui en charge des Relations avec les Institutions, M. Issouf Barkai, ont expliqué l’importance de l’adoption de ce projet de loi en ce sens qu’il permet de renforcer le système sanitaire du pays à travers plusieurs interventions.

Par Agence Nigérienne de Presse