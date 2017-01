Le Parti Inganci de Kassoum Moctar prend l’eau de toutes parts, la présidente nationale des femmes et compagnie quittent le navire…

Il y a une sorte de Titanic dans l’air, Inganci est dans les vagues. Une tempête menace d’emporter le jeune navire du jeune Kassoum Moctar. En effet, après sa brillante prestation lors des élections générale tenues l’année passée, la formation politique du Ministre de la jeunesse est des Sports vit actuellement des moments difficiles. D’après plusieurs sources, le comportement et le leadership du président du parti sont très contestés. On lui reproche entre autres son management du parti.

« Il ne fait qu’à sa tête, il est pire que Kim Jung de la Corée du Nord ; c’est un véritable dictateur, qui n’accepte aucune contradiction » nous a indiqué un militant frustré.

Certains cadres du parti encaissent en silence, d’autres commencent à se révolter et c’est le cas de la présidente nationale des femmes Inganci, qui, après avoir subi plusieurs déboires a préféré quitté définitivement le parti, pour rejoindre avec armes et bagages, l’opposition en adhérant à Lumana de Hama Amadou.

Dans une déclaration rendue publique, le mardi 10 janvier 2017 en présence de plusieurs militantes qui l’ont suivi, Mme Balkissa Aboubacar Barmou a déclaré que:

« ce choix désormais officiel de rejoindre Lumana, se justifie par la claire conscience que nous avons. Le MODEM-FA LUMANA incarne des vertus pour lesquelles nous nous sommes toujours battue, et nous sommes donc venues pour renforcer cette dynamique de manière totalement désintéressée car comme vous le constatez la tradition établie, qui consacre plutôt le contraire à savoir quitter l’opposition pour rejoindre la majorité a été renversée.

A compter de ce jour notre engagement dans le parti est désormais sans faille et nous demandons à celles et ceux qui hésitent encore de nous emboiter le pas pour contribuer au renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit. Notre combat au côté de Son Excellence Hama Amadou et de son merveilleux parti le (MODEM-FA LUMANA AFRICA) sera désormais inscrit dans la dynamique du front pour la Restauration de la Démocratie et de la Défense de la République (FRDDR) ».

Contrairement à une tendance innée chez nos politiciens, où d’habitude ce sont les gens de l’opposition qui quittent leur parti pour rejoindre la mangeoire, cette fois-ci ce sont des membres d’un parti de la majorité au pouvoir qui viennent renverser l’opposition.

Il y a certainement de la frustration dans l’air au sein de Inganci et Kassoum Moctar doit se ressaisir avant d’autres tempêtes.