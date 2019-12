Le parti Lumana Africa de l’ancien chef de file de l’opposition, Hama Amadou opterait-il pour ne pas avoir un candidat aux élections présidentielles à venir dans notre pays ?

La sagesse semble, définitivement, quitter le parti Lumana de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, M. Hama Amadou ce 21 décembre 2019.



En effet, lorsque l’une des ailes a tenu une conférence nationale extraordinaire qui a élu M. Tahirou Seydou, Président par intérim du parti jusqu’au congrès extraordinaire devant intervenir en février 2020, l’autre aile rendait public un communiqué de presse signé par M. Noma Oumarou qui dit apprendre avec consternation la convocation, en catimini, d’une soi – disant conférence nationale extraordinaire par un soi-disant Président par intérim en la personne d’un certain Tahirou Mounkaila. Selon ce communiqué, la tenue de la réunion du vendredi 29 novembre 2019 à l’insu du Président Noma Oumarou et qui consacre l’élection du soi – disant Président par intérim et la convocation d’une conférence nationale extraordinaire est illégale.

« Les assises tenues le 21 décembre 2019 au CCOG sont irrégulières et que toutes les décisions qui en sont issues sont nulles et de nul effet. Conformément aux textes du parti et à l’ordonnance n°114/19 du 26 juillet 2019 du TGI/HC/NY M. Noma Oumarou, Président par intérim et Président du parti est seul qualifié à convoquer les assises d’une conférence nationale ou d’un congrès. Le Bureau politique national reste dans l’attente du recours gracieux introduit auprès du ministère de l’intérieur en charge des partis politiques suite au 3ème congrès ordinaire tenu le 4 août 2019 à Dosso », indique le communiqué de presse.

Au regard de ce qui précède, il est désormais clair que les deux (2) ailes du parti n’arrivent pas à enterrer la hache de guerre, ce qui, du coup, expose le parti de l’ancien Président de l’Assemblée nationale à ce que le ministère de l’intérieur avait voulu lui éviter, c’est à dire de s’embourber dans une procédure judiciaire dont personne ne saurait présager de son issue ni de sa durée.

Rappelons que le ministère de l’intérieur avait renvoyé dos à dos les deux (2) ailes réclamant toutes la qualité de représenter ledit parti suite aux deux (2) congrès, simultanément, organisés le 4 août 2019 à Niamey et à Dosso. En agissant ainsi, le ministère de l’intérieur pensait donner une chance aux deux (2) ailes du parti pour qu’elles aplanissent, à l’amiable, leur différend afin qu’elles conviennent de l’organisation d’un congrès en bonne et due forme au nom de l’intérêt du parti.

Malheureusement, au lieu de privilégier l’intérêt du parti, chacune des ailes, campe sur sa position égoïste, malgré la présence de Hama Amadou, l’ancien Président du parti sur le territoire national et du coup seule la justice pourra les départager. En se comportant ainsi, les deux ailes vont engager le parti Lumana Africa dans une procédure judiciaire qui risque de compromettre la candidature du parti aux élections présidentielles à venir.

Pourquoi cet acharnement à vouloir détruire coûte que coûte Lumana ? Pour quel intérêt les deux ailes se battent-elles ?

A dire vrai, les grands ennemis de Lumana sont et demeurent dans Lumana même.



Par Namalka Bozari (Web Contributeur)