Le PDES 2017-2021 au menu de la journée parlementaire à l’hémicycle

Les députés ont été édifiés ce jeudi 13 décembre 2018 à l’hémicycle de l’Assemblée nationale sur le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 lors d’une journée d’information parlementaire, sous la présidence du 2ème vice-président de l’institution l’honorable Liman Ali Hadj Mahamadou, en présence de la Ministre du Plan Aïchatou Kané et de celui chargé des relations avec les institutions Issouf Barkaï.

Cette journée parlementaire entre dans le cadre d’une campagne de communication de masse entreprise par le Ministère du Plan en vue de partager la stratégie de communication adoptée pour vulgariser le programme au près des différentes parties ayant concouru à l’élaboration du PDES.

Ainsi cette journée d’information vise à partager avec les honorables députés nationaux le Plan de Développement économique et social (PDES) 2017-2021, son dispositif institutionnel de coordination de mise en œuvre, de suivi et évaluation et la feuille de route de mise en œuvre. Elle vise également à mobiliser les députés pour une large vulgarisation du PDES 2017-2021 et sa mise en œuvre réussie.

‘’Je peux compter sur vous, collègues députés, pour l’attention requise et votre participation active aux échanges, toute chose nous permettant de mieux nous approprier les grandes orientations du Plan de Développement Economique et social 2017-2021’’ a déclaré le 2ème vice-président l’honorable Liman Ali El hadj Mahamadou à la cérémonie l’ouverture de la présente journée.

En prenant la parole la Ministre du Plan Aïchatou Kané a, quant à elle, tenu à remercier les députés pour leur présence à cette journée d’information, chose qui marque leur intérêt pour le développement de notre pays.

‘’Le PDES 2017-2021 ambitionne de transformer structurellement l’économie nigérienne en vue d’atteindre un rythme de croissance accéléré, à même de répondre au double objectif de l’amélioration du revenu et de création d’emplois, ainsi que de la consolidation des fondements d’un développement durable’’ a-t-elle ajouté.

Rappelons que le PDES, qui est un programme quinquennal, fait partie d’un vaste programme intitulé Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive dénommée SDDCI Niger 2035 adoptée en mai 2017.

Source: Agence Nigerienne de Presse (AS /MHM/ANP- 0089 Décembre 2018)