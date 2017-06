Après des décennies d’une gouvernance à vue, le Niger avait renoué depuis l’arrivée des autorités de la 7ème République avec la planification. Le PDES est l’un des premiers produits consacrant cette vision originale et holistique du cadrage macroéconomique comme l’outil essentiel du développement et l’émergence du pays.

La table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris les 13 et 14 novembre 2012 sur le financement de ce programme reste le plus grand témoignage du retour du Niger sur la scène internationale, Retour sur les grandes lignes des succès de cette table ronde.

Table ronde de Paris : un défi pour tout un peuple…

Le défi est, en effet, l’angle sous lequel les Nigériens perçoivent leur commun destin d’aller vers l’avant. C’est pourquoi rien n’a été laissé au hasard dans la constitution de la délégation devant accompagner le Chef de l’Etat à cette table ronde. On pourrait même dire que c’est un Niger en miniature qui s’est déplacé à Paris. Du côté du Niger, il y avait, autour du Président Issoufou Mahamadou, plusieurs membres du gouvernement, des Représentants des institutions de la République, des cadres de l’administration, des responsables de la société civile, ceux du secteur privé et plusieurs organes de la presse publique et privée. Pour les délégations des bailleurs des fonds, on dénombrait des partenaires de la coopération bilatérale ainsi que ceux des institutions et agences de financement et organisations bi ou multilatérales. A l’appel, il y avait une soixantaine de délégations qui avaient, pendant deux jours, participé aux travaux de ladite table ronde. A l’ouverture des travaux, le Président de la République Issoufou Mahamadou s’était surpassé tant son discours, pertinent et percutant, avait eu un impact favorable.

Il avait commencé par exprimer au Président de la République Française, François Hollande, sa gratitude et celle de sa délégation avant d’avoir ces mots à l’endroit des délégations présentes à la table ronde : « votre présence massive traduit certes la vitalité de nos relations de coopération mais aussi l’engagement renouvelé de l’ensemble des partenaires de notre pays à nous accompagner dans la réalisation de nos ambitions pour le Niger. » S’appuyant sur le contexte international marqué par des crises économiques, financières et monétaires, le Président Issoufou dira que ces crises et la rareté des ressources qu’elles supposent, peuvent induire, chez les pourvoyeurs de l’aide publique au développement, des réflexes de repli tendant à réduire les ressources allouées. Ce qui n’est pas la solution, martèlera-t-il. En effet, le Président nigérien reste convaincu que c’est en créant les conditions du développement rapide des pays du Sud qu’on pourrait parvenir à la relance vigoureuse de l’économie mondiale notamment celle des pays du Nord.

Selon lui, il faut des réformes profondes de l’ordre économique mondial et la régulation doit notamment permettre d’orienter les ressources financières de la spéculation vers les investissements productifs. Sur la situation dans la zone sahélosaharienne dominée, à l’époque, par la crise malienne, le Président Issoufou Mahamadou dira qu’elle est une des conséquences de la crise libyenne. C’est pourquoi, dira-t-il, la sécurité du monde, notamment celle de l’Europe, se joue au Mali et qu’une sortie de crise rapide est indispensable. La solution globale indiquée par le Président Issoufou Mahamadou pour endiguer le terrorisme et le crime organisé reste le développement économique et social. C’est du reste cette conviction forte qui est le socle du PDES reposant sur les principes de la démocratie, de la sécurité et du développement. Son exposé s’étalera sur le fonctionnement de nos institutions républicaines porteuses des valeurs de l’état de droit avant de déboucher sur la perspective intégratrice du PDES dans une économie sous régionale prenant en compte les défis démographiques et climatiques.

Avant de clore son propos, le Président Issoufou Mahamadou, qui avait expliqué que le PDES est bâti sur une hypothèse d’un taux moyen de croissance annuel de 8% avec un investissement prioritaire pour les secteurs sociaux de base dans la perspective de l’atteinte des OMD, dira que plus de 16 millions des Nigériens ont les yeux rivés sur Paris. Ils savent tous les enjeux car les débats de la table ronde portent sur leur vie et leur avenir.

Le PDES : le pragmatisme d’un cadrage macroéconomique.

Le programme du Niger n’est ni une vue de l’esprit ni une compilation de stratégies visant à séduire les populations nigériennes et les bailleurs des fonds. Le PDES, construit autour de trois (3) scenarii, est fondu dans le pragmatisme des populations nigériennes qui savent qu’il est réaliste et réalisable. En plus clair, le Niger ne demande que le financement du gap non couvert par ses propres efforts de mobilisation interne. Il s’agit essentiellement d’inverser les tendances de l’aide au développement. Les perspectives économiques sur la période du PDES reposent sur trois (3) scenarii de cadrage qui prennent en compte les hypothèses liées aux risques indépendants aux décisions politiques. Entre autres, il faut retenir les risques climatiques et autres catastrophes naturelles d’une part et d’autre part des risques liés à la conjoncture internationale et régionale ainsi que ceux inhérents au financement du PDES.

Dans une vison cohérente, des stratégies de mitigation sont envisagées afin d’adoucir les impacts négatifs relatifs à tous ces risques. Le PDES vise à porter à 8% le taux de croissance du PIB réel tout en maintenant le déficit public et le déficit courant extérieur à des niveaux soutenables. Cette croissance profitera au niveau de vie évalué par la consommation par tête qui va connaître une amélioration de 5% en moyenne annuelle. Quant au dynamisme économique, il sera porté par le secteur secondaire qui réalisera une croissance moyenne de plus de 12%. L’exportation notamment celle des industries extractives participera pour une valeur ajoutée de plus de 20% par an. Les prévisions d’exportations de l’uranium et du pétrole tablent sur une hausse de 605 milliards de FCFA en 2011 à 1 248 milliards en 2015. D’autres sous-secteurs comme ceux des industries de transformation, de l’énergie et des BTP vont contribuer respectivement avec une croissance de 3%, de 5,5% et de 9% sur la période du PDES. Pour le secteur primaire, la progression table autour de 7,4% en moyenne annuelle.

La valeur ajoutée du secteur tertiaire sera augmentée de près de 7% par an dont près de 8% pour les services marchands, en particulier les secteurs des transports, des communications et des commerces. Les services non marchands de l’administration publique enregistreront une croissance de l’ordre de 10% avec la hausse programmée des investissements publics et des grands chantiers d’infrastructures prévus. Le secteur informel sera mis à contribution notamment en réalisant une croissance annuelle de près de 7,5%. Il faut ajouter que malgré les efforts de réformes et les investissements soutenus, la croissance ne dépasserait pas 6,2% au lieu de 8% dans le scénario de base. Les hypothèses retenues pour le scénario de forte croissance tablent sur une bonne pluviométrie et une bonne conjoncture internationale. Le système de suivi/évaluation du PDES est basé sur une approche participative verticale et horizontale permettant d’apprécier les produits et les niveaux d’atteinte des effets sectoriels de chacun des programmes du PDES.

Focus sur le PDES Une combinaison gagnante de cinq axes stratégiques pour onze résultats.

Le Programme de Développement Economique et Social du Niger, PDES 2012-2015, est articulé autour de trois (3) parties : le bilan- diagnostic, les orientations stratégiques du PDES et le plan d’action. Le premier document dresse l’état des lieux de notre pays dans tous les domaines de sa vie socioéconomique et politique. Les orientations du PDES, elles, s’ouvrent « sur la vision prospective du développement national fondé sur l’édification d’un pays émergent, bâti sur une économie dynamique, diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire national, une République moderne, démocratique, citoyenne et bien gouvernée, une Nation riche par sa culture et ses valeurs partagées, une société ouverte sur le monde et attachée au savoir et à l’innovation technologique, prospère, équitable, solidaire, unie et en paix, engagée à favoriser l’intégration africaine. » Par rapport aux actions, elles s’articulent autour de 5 axes stratégiques complémentaires déclinés en 11 résultats. Ces résultats seront atteints à travers la mise en oeuvre de 86 programmes relevant des différents secteurs de l’intervention de la puissance publique.

Axe 1 : consolidation et crédibilité des institutions publiques. C’est le moteur d’une « nouvelle dynamique de développement économique et social basée sur des institutions publiques solides garantes de la stabilité politique et de respect des droits. Les résultats visés portent sur la facilitation de la gestion du développement, la garantie de l’équité et de l’égalité des citoyens et une meilleure crédibilité des institutions démocratiques et républicaines. »

Axe 2 : création des conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif. Cet axe vise « l’accélération de la croissance reposant sur l’affermissement des bases de l’économie et la mise en valeur du potentiel national mais également sur des actions visant l’environnement global de l’activité économique et sociale, condition d’une croissance inclusive. A ce titre, cinq dimensions sont essentielles : la paix et la sécurité, la maîtrise de la croissance démographique, la gestion durable de l’environnement, la création d’un développement régional équilibré et la mise à profit des opportunités offertes par le processus d’intégration régionale. Les résultats escomptés sont d’aboutir à une satisfaction des aspirations des citoyens à la sécurité, une maîtrise des leviers de la croissance démographique, une préservation et une gestion durable des ressources environnementales et l’atténuation des disparités inter et intra régionales. »

Axe 3 : renforcement de la sécurité alimentaire et développement agricole durable. « Le résultat attendu est de permettre aux Nigériens d’assurer de manière durable leur sécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif, 5 domaines d’intervention majeurs ont été identifiés : l’accroissement et la diversification des productions agro -sylvo- pastorales et halieutiques, l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, l’amélioration de la résilience des populations face aux crises et catastrophes, l’amélioration de l’état nutritionnel des populations et l’impulsion des réformes dans le secteur de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable. »

Axe 4 : mise en place d’une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. « Les résultats recherchés visent une croissance économique forte, soutenue, inclusive, créatrice d’emplois et l’intégration de la jeunesse dans le circuit économique. Le programme ambitionne la création de 50 000 emplois par an sur la période 2012-2015. Pour renforcer la compétitivité de l’économie nigérienne et assurer sa diversification tout en permettant une croissance inclusive quatre leviers sont retenus : l’amélioration du climat des affaires, le développement des relations avec l’extérieur, l’amélioration de la compétitivité des secteurs économiques et le développement de la participation des jeunes à l’activité économique. »

Axe 5 : promotion du développement social. « Le résultat vise une amélioration significative du niveau de développement social par l’amélioration des indicateurs sociaux par un accès accru des populations aux services sociaux de base et la mise en oeuvre d’une politique de protection sociale à l’encontre des populations vulnérables. Les principaux résultats portent sur l’amélioration de l’état de santé des populations, le renforcement des niveaux d’éducation et de connaissances des individus et un accès plus équitable de la population à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement, la réduction de l’inégalité et l’iniquité du genre, la protection sociale des populations les plus vulnérables, l’amélioration du cadre de vie et la protection de la jeunesse. »