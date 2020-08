Le peuple souverain est aujourd’hui très clairvoyant…

Share on Twitter

Les partis politiques se devraient de comprendre que les nigériens lambdas ont évolué, à force d’observer la pratique politique ces dernières décennies, les citoyens du Niger ont compris beaucoup des choses, d’où leurs astuces à disposer dans les villages et hameaux des drapeaux de tous les partis politiques, qu’ils brandissent au passage de chaque parti politique, histoire de faire croire à chaque leader de passage qu’ils sont avec lui et empochent quelques billets de banque qu’ils se distribuent entre eux.

Un adage de chez nous dit: » Kan magué ya wa ye » autrement dit l’esprit du chat aussi a évolué en intelligence. Le peuple a donc compris, il a adopté une nouvelle stratégie pour se faire lui aussi de l’argent , récupérer par ricochet une partie de l’argent public volé .

La compagne électorale de cette année sera différente des autres compagnes, le peuple souverain du Niger a atteint un degré de maturité, de discernement.

Les billets des banques qui seront distribués ne pourront à eux seuls permettre de remporter les suffrages.

Seuls , le sérieux, l’intégrité morale, la qualité de bon gestionnaire, le caractère de rassembleur, l’esprit de flair play, l’esprit de tolérance, du candidat ,seront à même de permettre à un candidat de gagner les suffrages du peuple souverain , aujourd’hui clairvoyant.

Oui le peuple souverain a vu la majorité des leaders politiques défiler dans la gestion des affaires politiques , il saura faire la différence entre la vraie graine et de l’ivraie , tout ce qu’il demande : une organisation, transparente, démocratique, crédible, honnête et juste des élections générales, pour lui permettre de faire le bon choix, le choix judicieux dans la sérénité et la concorde sociale.

Inutile de faire du tapage , seul le sérieux du candidat peut permettre de remporter les suffrages.

C’est le Niger qui gagne et qui progresse !

À bon entendeur salut !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI .