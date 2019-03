Le PNDS-TARAYYA : Un modèle d’unité autour des valeurs et des ambitions …

Dès lors que la vie nous a été donnée, il nous appartient à un certain moment de décider de ce que nous en ferons. C’est à ce moment que nous devons nous engager à être utiles à la société en transcendant nos petites personnes pour servir l’intérêt général.

Toutefois, cette capacité d’élévation d’esprit, de sacrifice, et d’engagement n’est pas une chose aisée, et ce d’autant plus qu’elle découle d’une culture. C’est celle de prendre conscience très tôt des réalités de l’environnement social dans lequel nous vivons. Il s’agit surtout des difficultés et des souffrances du plus grand nombre à côté d’une minorité injuste et indifférente. Cette prise de conscience doit faire naître l’engagement de combattre cette dichotomie sociale en créant un rapport de force capable d’inverser la tendance et de donner espoir au peuple. Ce qui n’est pas donné à n’importe qui.

Au Niger, dans le discours ambiant, le leitmotiv populiste voudrait faire croire que : « Nous sommes tous des Nigériens, nous aimons notre pays. » Certes, être tous des Nigériens est la règle, mais aimer le Niger est l’exception. Depuis que la possibilité de s’organiser pour jouir des libertés publiques a été acquise, des hommes et des femmes se sont retrouvés dans différents cadres pour, disent-ils, servir le pays. Nous les avons vus à l’œuvre, ils se sont servis au lieu de servir le Niger.

Dans la sphère politique, du début du pluralisme politique à aujourd’hui, les différents partis politiques au Niger ont connu des trajectoires et des parcours différents. Pendant que certains ont vite grandi pour vite se balkaniser, d’autres sont dans une croissance cohésive. Les premiers ont été créés autour des antivaleurs et des illusions, les seconds ont été créés autour des valeurs et des ambitions.

Le PNDS-Tarayya est un modèle d’unité autour des valeurs et des ambitions. Sa création par un noyau de camarades est la suite logique de leur militantisme de gauche et ses ramifications qui ont commencé depuis le banc de l’école. Aujourd’hui, dans ce parti, ils sont nombreux les camarades de différentes générations qui ont consenti d’énormes sacrifices pour la démocratisation de notre patrie. Ils sont unis et solidaires, leur courage et leur constance leur ont permis de ni se laisser divertir ni se laisser diviser. C’est ça la force du PNDS!

Ces camarades partagent en commun des valeurs comme la justice sociale, l’égalité, la solidarité, l’humanisme et la promotion des valeurs éthiques, civiques et patriotiques. Fiers de leur attachement à ces valeurs, ils se sont donnés comme ambitions de faire du Niger un pays démocratique et de le transformer pour le sortir de la situation peu enviable dans laquelle il était. Leurs ambitions vont au delà de nos frontières nationales pour contribuer à l’édification d’un monde meilleur où l’Afrique va véritablement s’unir pour prendre sa vraie place et jouer un rôle plus efficace dans la mondialisation.

Ces valeurs et ces ambitions ont convaincu le peuple nigérien qui a renouvelé sa confiance à Issoufou Mahamadou pour un deuxième mandat à la magistrature suprême de notre pays. Grâce à lui, le Niger est un pays stable et crédible qui a amorcé son développement économique et social. Un Niger méconnu devenu un Niger consulté et sollicité qui attire investisseurs et décideurs du monde entier. Il est indéniable qu’aujourd’hui notre pays force le respect et l’admiration.

Les Nigériens sont fiers d’avoir Issoufou Mahamadou comme Président de la République et ils reconnaissent le bien fondé et l’utilité de toutes ses réalisations. Il est incontestablement un bâtisseur, un rassembleur et un patriote. Sa façon de faire a influencé beaucoup de gens ici comme ailleurs. Comme l’a dit Albert Einstein : »Donner l’exemple n’est pas le principal moyen d’influencer les autres, c’est le seul moyen. » Qu’on le veuille ou non, le style d’Issoufou Mahamadou aux commandes du Niger s’avère être un modèle de leadership avéré.

Aujourd’hui, grâce à Issoufou Mahamadou les Nigériens n’ont ni doute ni complexe quand il s’agit de parler du Niger dans le concert des nations. Au delà du Niger, Il a initié et conduit des projets porteurs d’avenir et de prospérité pour notre sous-région et tout le continent africain comme les dossiers sur la monnaie unique de la CEDEAO, la Zone de libre-échange continentale africaine, le climat au Sahel ou le G5 Sahel. Sa contribution pour la paix, la sécurité et le développement dans le monde est inestimable.

Au vu du rayonnement actuel de notre pays, il faut affirmer sans ambages que le PNDS est une chance pour le Niger. Cette chance va perdurer avec le camarade Bazoum Mohamed qui a le soutien total des camarades et qui bénéficiera sans aucun doute de l’entière confiance de nos concitoyens dans le sillage du président Issoufou.

En effet, le camarade Bazoum Mohamed a tout ce qu’il faut pour continuer l’œuvre de son prédécesseur. Tout comme lui, il est pétri des mêmes valeurs et des mêmes ambitions. Il a toutes les qualités d’un leader. Avec Bazoum, le Niger va continuer sa marche vers son développement économique et social. Comme on le dit, « l’union fait la force » et « l’unité est un combat. » Le combat de 2021 sera gagné s’il plait à Dieu par le PNDS avec ses alliés et ses amis.

Par Zakaria Abdourahaman