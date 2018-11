Le PNDS Tarraya Maradi en ordre de bataille pour 2021

Réussir le renouvellement des structures, c’est répondre présent aux consultations électorales de 2021 ,c’est le thème du Conseil Fédéral du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme PNDS Tarraya Maradi qui a débuté et clos ses travaux le 03 novembre dernier à Maradi.

L’effervescence était rose ce jour là, sous le signe de la cohésion des fils et des filles de de cette région. Ces assises ont été le rendez vous de la fraternité et de la camaraderie. Les structures du parti ont été renouvelées et les nouveaux organes investis conformément à l’idéologie du parti.

Plusieurs allocutions ont été prononcées lors de la cérémonie d’ouverture des travaux de ce 2éme conseil fédéral du parti rose Maradi. D’ abord celle du président du bureau exécutif fédéral Elh Moctar Gado Sabo qui est revenu sur le bilan des activités réalisées, 8 mois après sa mise en place notamment la tournée dans les 9 coordinations de Maradi effectuée qui a permis d’échanger avec les militants mais aussi d’élargir les bases du parti.

C’est ainsi que douze meetings d’adhésion ont été organisés dans l’ensemble de la fédération et sept autres meetings sont en préparation et seront organisés juste après le conseil fédéral.

Moctar Gado Sabo a enfin demandé à tous les militants de s’investir pleinement pour consolider les acquis et élargir les bases du parti.

En ouvrant les travaux, le Coordonateur du Pnds Tarraya Maradi, M. Kalla Hankouraou, a évoqué les points inscrits à l’ordre du jour des assises du conseil fédéral, les activités du bureau fédéral, les réalisations du Président de la République dans la région de Maradi, les conditions des audiences foraines, la vie socio politique du pays notamment la question sécuritaire.

Kalla Hankouraou a réaffirmé que malgré les adversités, le parti a poursuivi son chemin. Rien,ni personne ne peut décourager le parti qui reste et demeure serein. Les efforts des militants du parti rose doivent être concentrés sur les préparatifs des prochaines élections générales de 2021.

Enfin le Coordonateur du Pnds Tarraya Maradi, kalla Hankouraou a demandé à tous les miltants du pnds tarraya Maradi de se mobiliser pour relever tous les défis politiques.

A noter la présence des ministres PNDS de la région, les députés du parti au titre de la région et plusieurs cadres du parti ressortissants de la région.