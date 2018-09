Le PNUD aurait-il un problème particulier avec le Niger?

Comme c’était le cas les années antérieures, cette année encore le rapport sur d’Indice du développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – qui classe le Niger à la non moins humiliante place de dernier sur près de 190 pays classés – fait jaser beaucoup de Nigériens.

Ces derniers rejettent ce rapport qu’ils accusent de ne pas tenir compte des réalités de leur pays. Quand un maitre donne régulièrement des mauvaises notes à son élève et que ce dernier estime qu’il n’a pas été noté sur la base de son vrai travail, la seule question qu’on peut se poser est celle de savoir s’il n’existe pas entre cet élève et son maître un problème que le second veut régler en notant mal le premier.

Pour le cas du rapport sur l’IDH, on peut aussi légitimement se demander si le PNUD n’a pas un problème particulier qu’il veut régler avec le Niger. Il se trouve cependant que contrairement au maître qui agit seul et selon son bon vouloir, le PNUD est une institution animée par des hommes et des femmes dont certains ne connaissent peut-être le Niger que sur la carte.

Comment donc penser un seul instant qu’une telle institution peut avoir un problème particulier avec le Niger pour se donner le plaisir de toujours mal le noter sur près de 190 pays dans le monde?

La vérité que ceux qui contestent le rapport du PNUD ignorent ou ne veulent pas accepter, c’est qu’au même moment où le Niger pense faire des efforts pour améliorer ses performances, les autres pays qui l’ont devancé dans les précédents rapports n’ont pas aussi croisé les bras. Ils ont continué à améliorer leurs performances pour qu’à défaut de gagner des places supplémentaires, ils puissent conserver leurs anciennes places qui les plaçaient devant le Niger.

Au lieu donc de nous lamenter inutilement sur un rapport, qu’on n’a aucun moyen de modifier, mieux vaut réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire un grand bon dans les prochains classements.