Le PR, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu vendredi, 1er janvier 2021, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel….

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu vendredi, 1er janvier 2021, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Mohamed Ibn Chambas.

L’entretien a porté sur l’organisation du scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre 2020, a dit M. Ibn Chambas, précisant que son séjour au Niger est « une visite de solidarité avec la CEDEAO et l’Union Africaine dans le cadre de leurs missions d’observation des élections et aussi une visite de solidarité avec le peuple du Niger. »

« J’ai félicité le Président de la République et le Niger pour l’organisation pacifique des élections présidentielle et législatives », a-t-il affirmé avant de « saluer le peuple nigérien pour son engagement à travers les élections, pour la consolidation de la paix et de la démocratie.»

M. Ibn Chambas a encouragé « tous les acteurs politiques et civils à recourir aux voies légales pour résoudre tout contentieux éventuel. »

Il a réitéré, au nom du Secrétaire Général des Nations Unies, « toute notre disponibilité à accompagner le Niger dans son évolution démocratique qui est exemplaire dans la région et en Afrique et dans la réalisation des objectifs de développement économique et social. »

Source: Presidence de la Republique