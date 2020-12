Le PR, SEM Issoufou Mahamadou, a assisté vendredi matin, à la levée du Corps de M. Abdallah Wafy, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Niger auprès des USA à Washington DC.

Décédé le mercredi, 16 décembre 2020 à Niamey à l’Hôpital Général de Référence, feu Abdallah Wafy est né le 24 février 1955 à Niamey.

Commissaire Général de Police à la retraite et Ambassadeur du Niger auprès des USA jusqu’à sa mort, Wafy Abdallah a occupé d’importantes fonctions dans la police et la diplomatie du Niger et au sein du Système des Nations Unies.

En effet, il fut, entre autres, Ambassadeur du Niger en Libye et Ambassadeur, Représentant Permanent du Niger auprès des Nations Unies à New York.

Dans une oraison funèbre, l’Ambassadeur Adam Abdoulaye Dan Maradi a retracé la brillante carrière du disparu et loué ses qualités notamment son professionnalisme, sa rigueur, sa bonté, son sens élevé des relations humaines ainsi que « son sens de l’humour unique qui suffisait à décrisper les situations les plus tendues.»

« Grand commis de l’Etat, Abdallah, tu as servi la police et la diplomatie nigériennes avec dignité et honneur », a affirmé M. Adam Abdoulaye.

Après la Fatiah, le Président de la République s’est incliné devant le corps de l’illustre disparu et a présenté ses condoléances aux membres de sa famille.

La cérémonie de levée du corps s’est déroulée en présence notamment des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité, des membres du Corps diplomatique accrédités au Niger ainsi que des proches et amis de Feu Abdallah Wafy.

Source: Présidence de la République