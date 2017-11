Le Premier ministre prend part au 11ème forum international économique des Amériques, à Toronto, au Canada : «Il est temps de repenser la globalisation pour permettre à chacun de tirer le meilleur profit, pour un monde plus juste et plus solidaire»

Toronto, la capitale de l’Etat de l’Ontario, au Canada, abrite depuis le 30 octobre dernier le 11ème forum économique international des Amériques. Ayant pour thème « redéfinir ou repenser la globalisation « , cette édition du forum international économique des Amériques regroupe les grandes multinationales ainsi que les porteurs de projets structurant pour les Amériques et le reste du monde.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini, a prononcé un discours devant le parterre des hommes et femmes d’affaires du continent américain. Dans son adresse très applaudie, SEM. Brigi Rafini, qui soulignait la pertinence du thème de cette 11ème édition dudit forum, a dit qu’il est temps de repenser la globalisation pour permettre à chacun de tirer le meilleur profit pour un monde plus juste et plus solidaire.

Le Chef du gouvernement a souligné que, malgré le contexte sous-régional difficile, le Niger est stable et dispose d’institutions solides et démocratiques. Le Niger est le 4ème exportateur mondial de l’uranium et renferme d’autres potentialités énergétique et pétrolière et minière.

« Cependant, la diversification ne profite pas au Niger qui est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Il nous faut donc une globalisation à visage humain pour arrêter la perpétuation du clivage entre les riches et les pauvres », a martelé Brigi Rafini, tout en soulignant que le problème de l’immigration est un élément de cette disparité entre le Nord et le sud.

«L’Afrique est un continent d’avenir et le Niger à fait d’énormes progrès pour une meilleure participation à l’effort de l’édification d’une communauté internationale juste et solidaire», a dit le Premier ministre.

En marge de ce forum le Premier ministre, Chef du gouvernement, a accordé une audience au président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CQCD), M. Michael Sabia. Il a également accordé plusieurs interviews aux médias américains, notamment radio Canada le Wal Street journal.

Il importe de souligné que le Chef du gouvernement est accompagné dans déplacement par le ministre du Pétrole, M. Foumakoye Gado, la ministre du Plan, Mme Aichatou Kané Boulama, sa directrice de cabinet adjoint en second, Mme Yahaya Saadatou Barmou aisi que de plusieurs cadres de son cabinet et de la Présidence de la République.