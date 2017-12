Le Premier ministre visite l’exposition des Organisations Internationales Représentées au Niger (OIRIEN) : Le Chef du Gouvernement apprécie les actions réalisées

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini, a effectué, hier lundi 4 décembre 2017 au Palais des Congrès de Niamey, une visite à l’exposition organisée par l’Association des Organisation Internationales Représentées au Niger (OIREN) dans le cadre de la « Journée OIREN ». Plusieurs stands ont été visités par le Premier Ministre. Cette action, a permis au Chef du Gouvernement de mesurer l’ampleur des contributions des ONG Internationales représentées au Niger dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement.



Le thème retenu est «la contribution des organisations internationales pour le développement du Niger ». C’est le Ministre du Développement Communautaire et de l’Aménagement du Territoire, M. Amani Abdou, qui a lancé officiellement les activités de cette journée en présence de la présidente de l’association des organisations internationales représentées au Niger, Dr Josette Vignon Makong, de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des Cadres centraux des différents ministères et des membres de la dite association.

Dans son allocution, le ministre a précisé qu’en organisant cette journée, l’OIREN démontre les principes de transparence et de redevabilité qui guident et animent les actions des organisations internationales. Il a apprécié les immenses contributions de ces organisations internationales dans l’atteinte des objectifs du développement du Niger, notamment à travers la participation et la contribution au processus d’élaboration du Programme de Développement Economique et Social (PDES), la participation et l’assiduité au comité paritaire Etat-ONG etc.

Enfin, il a rappelé au ONG la volonté du gouvernement d’assainir le secteur afin d’amener ces organisations de développement au respect du cadre juridique et réglementaire pour un meilleur développement du pays.

La présidente de l’Association des Organisations Internationales Représentées au Niger Dr. Josette Vignon Makong en prenant la parole a présenté son association composée de 63 ONG Internationales travaillant dans tous les secteurs sociaux de base au Niger notamment la santé, l’éducation l’Alphabétisation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, les moyens de subsistance, la protection sociale, la prévention des conflits etc.

En 2016 par exemple les ONG membres de l’Association du Dr. Josette Vignon ont injecté plus de 88 milliards de FCFA dans la mise en œuvre des Projets et programmes de développement en appui aux politiques publiques de l’Etat dans la recherche de solutions aux préoccupations des communautés. Elle a exprimé la reconnaissance des ONG Internationales à monsieur le ministre pour tous les efforts déployés afin de faciliter le travail des ONG. Les portes du ministère du développement communautaire leurs sont toujours ouvertes de jour comme de nuit ajoute-elle.

Après les discours d’ouverture et la présentation de l’OIREN, les participants ont été invités à visiter les expositions des produits, services et activités des ONG Internationales au niveau des stands. C’est sur une note de satisfaction totale qu’ont pris fin les activités de l’OIREN.