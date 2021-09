Le président bazoum à tillaberi, objectif ramener la paix et la sécurité

Après diffa et maradi, le président de la république, chef de l’état, sem Mohamed bazoum est depuis ce matin l’hôte des populations de tillaberi.

Tout comme dans ces deux localités précitées, la question sécuritaire sera au centre des préoccupations présidentielles.



En effet, depuis la chute du président Kadafi en 2001 et les événements survenus au Mali voisin, la région de tillaberi vit au rythme de l’insécurité.



Les terroristes qui écument la région mènent constamment plusieurs incursions dans les villages frontaliers, obligeant les populations à fuir et abandonner leurs villages.



Le président bazoum qui a fait de la question sécuritaire, un des axes majeurs de sa politique a promis de tout mettre en œuvre afin que les populations déplacées puissent regagner leurs villages dans la sécurité.

Le Président de la République SEM Mohamed Bazoum s’est adressé aux hommes du rang du #CAMP militaire de Djiadja







« Je viens vous saluer pour le travail remarquable que vous êtes entrain de faire …, Vous avez été sollicités, sur-sollicités , vous avez été vaillants , vous avez répondu à toutes ces sollicitudes , nous avons eu des belles victoires que vous avez écrites avec votre sang , la dernière en date c’était à Zaroumdareye , cette bataille est une fierté pour notre armée pour notre pays je voudrais avoir une pensée pieuse pour tous ces hommes, vos camarades qui ont laissé leurs vies dans ce combat pour le Niger et contre le terrorisme et ce travail vous vous en acquittez avec beaucoup d’honneur je suis venu vous saluer au nom de la République mais que surtout nous sommes reconnaissants de cela et vous dire que nous n’avons aucun doute quant à l’issue de cette bataille nous en avons gagné une partie nous la gagnerons inchallah en totalité parce que vous là parce que vous êtes debout parce que vous saurez y faire face.

Par Tamtaminfo News