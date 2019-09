Le président Bazoum Mohamed adulé dans la Région de Zinder…

Le Président du Comité Exécutif du PNDS Tarayya, candidat investi du parti pour les présidentielles de 2021 a mis à profit ses congés pour effectuer une visite en profondeur dans la Région de Zinder.

Bravant les conditions climatiques difficiles en cette saison d’hivernage, le président Bazoum Mohamed Zinder et l’importante délégation qui l’accompagne ont sillonné villages après villages et la majorité des contrées de la vaste région de Zinder pour non seulement prendre langue avec les populations mais aussi et surtout pour s’enquérir de leurs conditions de vie et constater de visu l’évolution de la campagne agro pastorale.

Partout où il est passé, le président Bazoum Mohamed a été ovationné, acclamé.

Tout ce beau voulait voir ce fils du terroir, cet homme engagé et qui, durant toute sa vie s’est battu pour l’instauration et la défense de la démocratie, la construction d’un Niger uni, solidaire, fraternel et résolument engagé pour l’émancipation et l’amélioration des conditions de vie du Nigérien.









Ils étaient des centaines et des centaines de milliers hommes et femmes, enfants et vieillards venus échanger avec le président Bazoum sur les préoccupations de l’heure et les voies et moyens devant permettre la poursuite de cette politique de renaissance qui a permis à la Région de Zinder de bénéficier d’importants investissements depuis l’arrivée au pouvoir en 2011 du Président Issoufou Mahamadou.

Ces investissements estimés à plusieurs dizaines de milliards FCFA, ont servi à la réalisation des routes et des travaux de voieries, la modernisation de l’aéroport de Zinder, la construction d’une nouvelle case de passage présidentielle et la réfection de l’ancienne et la construction d’une salle de presse, la réalisation d’un marché moderne en remplacement du vieux « Kassouwa Doli » pour un coût global de 13 milliards FCFA, la réalisation de 25 kilomètres de nouvelles routes bitumées et la réhabilitation des anciennes artères dégradées et surtout l’approvisionnement en eau potable de la cité historique du Damagaram et ses environs.

Aujourd’hui, la pénurie d’eau est un mauvais souvenir pour les Zinderois, au moins pour les 70 prochaines années.

Loin des salons feutrés et climatisés de la capitale, le président Bazoum Mohamed est parti vivre la vraie réalité du pays, partagé le repas convivial de ses frères et sœurs et échanger avec eux sur notre pays, ses principaux problèmes et les bonnes perspectives qui pointent à l’horizon.

Après Zinder, il sillonnera très bientôt les autres régions du pays pour parler vrai avec tous ceux qui veulent un avenir encore plus meilleur pour ce pays.





Par Tamtam Info News