Le Président Bazoum rencontre les doyens du monde syndical nigérien

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, a reçu, ce 28 septembre 2021, en audience les doyens du mouvement syndical nigérien, ses anciens camarades de lutte de l’historique Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN).

Cette rencontre pleine de chaleur et chargée d’émotions a permis aux anciens camarades de féliciter l’ancien camarade devenu Président de la République et de l’encourager dans sa gouvernance caractérisée par la lutte sans merci contre la corruption et les infractions assimilées.

Ils se disent émerveillés par sa marque propre de gouvernance basée sur l’intérêt général et lui apportent leur soutien inconditionnel et indéfectible dans l’accomplissement de sa noble et exaltante mission à la tête de notre pays.

Par Tam-tam Info News