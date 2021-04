Le président Bazoum s’engage à éradiquer la corruption

Le président de la république, sem Mohamed bazoum a prêté serment aujourd’hui au cours d’une cérémonie solennelle qui a enregistré la présence d’une dizaine de chefs d’état et de gouvernement et de plusieurs autres invités de marque.

Après avoir juré solennellement sur le Coran, le président Bazoum Mohamed a livré un message dans lequel il a égrené ses priorités qui sont entre autres, l’éducation, la sécurité et la lutte implacable contre la corruption et l’impunité.

Il a notamment affirmé avec force que « Quiconque a une responsabilité dans l’administration publique répondra desormais et tout seul de ses actes, son parti politique , sa famille et sa communauté ne lui seront d’aucun secours ».



Avant d’ajouter que «..La meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s’en rendent coupables. Mon crédo sera principalcement de miser sur la pédagogie de l’exemple en ne tolérant d’aucune façon le principe de l’impunité. Ainsi je serai implacable contre les délinquants »



