Le Président de la CEDEAO a rencontré jeudi à Abuja les responsables de la Commission et des Institutions de la CEDEAO…

Share on Twitter

Share on Facebook

Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a effectué jeudi 5 septembre 2019 une visite d’amitié et de travail à Abuja, au Nigéria.

Après son arrivée mercredi soir 4 septembre 2019 dans cette ville, le Président Issoufou Mahamadou a été convié à un dîner privé par le Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM Muhammadu Buhari.

Jeudi matin, le Président de la CEDEAO s’est rendu au siège de la Commission de cette institution régionale où il a présidé une séance de travail avec l’ensemble des responsables de la Commission et des Institutions de la CEDEAO.

A son arrivée au siège de la Commission, SEM Issoufou Mahamadou a été chaleureusement accueilli par le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, la Vice-présidente de la Commission, Mme Finda E.M. Koroma, les Chefs des Institutions de la CEDEAO et le Doyen des Ambassadeurs de la CEDEAO.

Lors de la séance de travail qui a eu lieu à l’auditorium du siège de la Commission, le Président Issoufou Mahamadou a suivi une présentation des différents programmes et projets de la CEDEAO par le Président de la Commission, ainsi que les explications apportées par les autres responsables de la commission relatives aux questions de développement et d’intégration.

Il a été, entre autres, question des affaires politiques, de la sécurité régionale, de l’union douanière, de l’intégration commerciale, de la libre circulation des personnes et des biens, des infrastructures, de la monnaie unique, de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, des sciences et de la culture.

Des réponses ont été également apportées par les différents Commissaires de la CEDEAO aux questions précises du Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Celles-ci ont trait à la monnaie unique (le financement de la feuille de route et les critères de convergence), à l’énergie, au chemin de fer, à la paix et à la sécurité, à la problématique des importations dans le domaine de l’agriculture, au capital humain et au développement des chaines de valeurs.

C’est dire que cette visite du Président en exercice de la CEDEAO, la première depuis son entrée en fonction le 29 Juin 2019, lui a permis de s’enquérir des « avancées dans la construction d’un espace de prospérité partagée et d’évaluer directement l’état d’avancement des projets confiés à la Commission et aux autres institutions de la CEDEAO. »

Cette visite a également permis à la Commission de bénéficier de la « bonne volonté » du Président Issoufou Mahamadou et de « sa vision d’une communauté mieux intégrée. »

Dans une intervention après avoir reçu d’amples informations sur les activités de la Commission et des Institutions de la CEDEAO, le Président de la Conférence a assuré l’ensemble des responsables de la Commission et des Institutions de la CEDEAO de sa disponibilité et de son engagement à œuvrer dans « l’atteinte des missions assignées à nos institutions communautaires ».

Le Président Issoufou Mahamadou a affirmé que de tous les chantiers qu’il a évoqué lors de cette rencontre, « si on me demandait de citer un seul que je souhaite voir connaitre une avancée significative, pendant mon mandat, je dirai la monnaie unique. »

« C’est dire que sa feuille de route doit avoir un calendrier précis d’exécution avec un respect des délais rigoureux », a-t-il souligné.

Le Chef de l’Etat a salué « les efforts consentis par tous, sous la conduite de tous les Chefs d’institutions, pour la réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO, qui fonde tous les projets et programmes, et dont la mise en œuvre devrait nous permettre de réaliser nos objectifs d’intégration régionale ».

Après avoir noté l’état d’avancement des différents projets et programmes présenté par le Président de la Commission, SEM Issoufou Mahamadou a félicité et encouragé les Chefs d’Institutions et membres du personnel pour le travail effectué.

Le Chef de l’Etat a indiqué qu’il accordera une grande priorité sur au moins trois domaines: la consolidation des institutions démocratiques, la paix et la sécurité régionale et l’intégration économique des Etats membres notamment les programmes d’infrastructures et la monnaie commune.

Lire l’intégralité du discours prononcé par le Président en exercice de la CEDEAO lors de cette rencontre.

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.

Source: Presidence de la Republique