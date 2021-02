Le Président de la République a lancé mercredi à Tanout les travaux de réhabilitation de la Route Tanout-Teguidit

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a présidé mercredi après-midi 17 février 2021, à Tanout, Région de Zinder, les activités du Projet de Réhabilitation de la Route Tanout-Teguidit, longue de 226 km.

La réhabilitation de cette route, qui relie Zinder à Agadez, permettra notamment de promouvoir les activités socio-économiques et de désenclaver la région de Zinder et le Niger.

Le Projet vise également à améliorer la connectivité et la sécurité le long de la section de la Route Zinder-Agadez dans le Nord Est du Niger.

De plus, la Route Nationale N° 11 Zinder-Agadez, section de Tanout, est un maillon important de la route transsaharienne Alger-Lagos.

Le projet sera financé par la Banque Mondiale à hauteur de 93,6 milliards de FCFA.









Dans une intervention, le Gouverneur Issa Moussa a rappelé les nombreuses réalisations initiées par le Président de la République dans la Région de Zinder dans divers domaines de développement économique et social.

M. Issa Moussa a, au nom des populations de la région qu’il dirige, remercié « infiniment » le Chef de l’Etat et lui a exprimé toute leur gratitude pour « la marque d’attention » qu’il leur a toujours témoignée.

« Le temps n’efface pas les traces des grands hommes », a-t-il dit à l’endroit de SEM Issoufou Mahamadou.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des Députés Nationaux, des membres du Corps Diplomatique accrédité au Niger, des représentants des Organisations régionales et internationales, des Gouverneurs de la Région de Zinder et d’Agadez et des Autorités administratives, coutumières et religieuses de la Région de Zinder.

Source: Presidence de la Republique