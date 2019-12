Le Président de la République a présidé lundi à Niamey la cérémonie officielle de baptême de la Place Lieutenant Hassane Anoutab, martyr tombé à Inatès

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a présidé à Niamey, lundi matin, 23 décembre 2019, la cérémonie officielle de baptême de la Place Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab, en hommage de la Nation à ce digne fils du pays ainsi qu’aux 70 soldats tombés avec lui le 10 décembre dernier sur le champ d’honneur à Inatés, région de Tillabéry, près de la frontière avec le Mali.

Cet hommage est également rendu à la mémoire de tous les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie en défendant la nation contre le terrorisme.

La cérémonie de baptême s’est déroulée à la place attenante à l’Hôtel des Postes, en présence notamment des plus hautes autorités civiles et militaires du Niger dont le Président de l’Assemblée Nationale SEM Ousseini Tinni, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini, le Représentant Personnel du Président de la République, M. Seyni Oumarou.





Il faut noter la présence des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des Députés Nationaux, des membres du Corps Diplomatique et Consulaire accrédité au Niger, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité et des Chefs traditionnels et leaders religieux.

Les membres des familles des disparus, leurs compagnons et frères d’armes, les amis et connaissances ont également assisté à cette cérémonie.

Dans un message à la Nation à l’occasion de la Fête de la République, célébrée le 18 décembre 2019, le Président de la République a décidé que cette place « portera désormais le nom du Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab » pour immortaliser sa bravoure, rappelle-t-on.

« Je voudrais que chaque jeune qui viendra à cette place puisse se rappeler que le nom qu’elle porte est celui d’un héros », a dit le Chef de l’Etat dans ce message.

Le Président de la Délégation Spéciale de la Ville de Niamey, M. Mouctar Mamoudou, la fille ainée du Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab, Mme Ibrahim Oummou et le Ministre de la Défense Nationale M. Issoufou Katambé ont successivement pris la parole pour rendre hommage au Colonel et aux autres soldats.

Dans une intervention au nom de la famille, Mme Ibrahim Oummou Hassane Anoutab a vivement remercié le Président de la République, en lui témoignant toute leur reconnaissance « pour tout ce qu’il a fait pour préserver la mémoire de notre père. »

« Vous êtes ce bon père pour la Nation », a-t-elle dit à l’endroit de SEM Issoufou Mahamadou.

Après le dévoilement de la stèle, le Président Issoufou Mahamadou, répondant à la presse du Niger, a indiqué, qu’en baptisant cette place du nom du Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab, « nous avons voulu lui rendre hommage, un hommage amplement mérité. »

« Nous avons voulu, à travers lui, rendre hommage à tous ses camarades morts sur le champ d’honneur. Leur souvenir restera gravé, éternellement, dans notre mémoire collective. Comme on dit, les héros ne meurent jamais. Les héros sont immortels », a-t-il ajouté.

« Nous ferons tout pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Nous allons, comme j’ai coutume de le dire, continuer à renforcer nos capacités de défense et de sécurité ainsi que les forces conjointes mises en place avec les autres pays », a affirmé le Chef de l’Etat.

« Nous allons procéder à la montée en puissance de la Force en Attente de la CEDEAO. Nous allons renforcer nos alliances », a-t-il annoncé.

« Et nous allons coordonner, efficacement, l’ensemble de ces forces pour une victoire certaine contre l’ennemi commun. Nous vaincrons l’obscurantisme, nous vaincrons l’ignorance. Nous le dévons à nos héros, nous le dévons au Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab et ses camarades », a conclu le Président de la République.

Source: Presidence de la Republique.