Le Président de la République a reçu lundi après-midi l’Envoyé Spécial du Président français pour le Sahel…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu lundi en début d’après-midi, 9 décembre 2019, M. Christophe Bigot, Envoyé Spécial du Président français pour le Sahel.

« Je suis venu apporter au Président de la République du Niger une invitation personnelle adressée par le Président de la République française Emmanuel Macron pour lui proposer de participer à un Sommet à Pau (en France) pour évoquer ensemble les difficultés rencontrées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel », a dit M.Bigot à sa sortie d’audience.

« C’est un combat africain, c’est aussi un combat commun », a-t-il affirmé rappelant « le rôle de Barkhane (4.500 hommes) pour aider les forces du Sahel à venir à bout de ces mouvements terroristes »

Il est donc important que nous y travaillons de concert », a-t-il souligné.

« Nous avons subi, français et sahéliens, des pertes militaires. J’ai en tête les 13 soldats français qui ont été tués le 25 novembre dernier. J’étais très sensible aux condoléances transmises par le Président Issoufou. Mais j’ai aussi en tête tous les morts (soldats africains, soldats européens, les civils), tous les réfugiés et les déplacés de ce conflit qui dure depuis trop longtemps », a indiqué M. Bigot.





« Il faut que nous avancions de manière résolue, de manière claire, sur les conditions qui vont permettre d’être encore plus efficace », .a-t-il noté.

« Le Président de la République française a proposé l’idée d’une coalition, il a proposé qu’ensemble, la France et ses amis sahéliens, nous examinions la situation et regardions comment aller plus loin dès lors que les conditions de l’intervention française étaient acceptées par tous, comprises par tous », a-t-il poursuivi.

« Et, à ce moment-là, il était plus facile, plus légitime, de regarder comment nous pourrions aller plus loin. Aller plus loin, par exemple, c’est utiliser l’aide de nos amis européens, les pays du nord de l’Europe mais aussi du centre de l’Europe, qui veulent joindre leurs efforts à Barkhane pour combattre le terrorisme », a-t-il précisé.

« Aller plus loin, c’est mobiliser le Partenariat pour la Stabilité et la Sécurité au Sahel, pour apporter un soutien aux forces de sécurité intérieure », a-t-il expliqué.

« Le Président de la République, qui m’a longuement reçu, m’a fait part de l’amitié qu’il avait pour la France et de l’importance que revêtait pour lui, pour son pays, le soutien apporté par Barkhane, comme le soutien apporté par les Etats-Unis, les pays européens », a-t-il affirmé.

Source: Présidence de la République